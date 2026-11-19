Выполнение взаимных обещаний позволило Владимиру Путину и Си Цзиньпину выстроить доверительные отношения за годы общения, рассказал китаевед Юрий Тавровский в беседе с KP.RU.

Эксперт обратил внимание, что председатель КНР назвал нынешнюю встречу с российским президентом пятидесятой с 2013 года. По оценке Тавровского, последовательность двух лидеров помогла укрепить связи России и Китая, поэтому обращение «дорогой друг» отражает накопленное доверие.

Отношения Си Цзиньпина с Дональдом Трампом эксперт оценил иначе. По его мнению, договорённости между Пекином и Вашингтоном неоднократно не выполнялись американской стороной, а торжественные церемонии при встрече президента США прежде всего соответствуют протоколу.

Тавровский также отметил, что китайское руководство учитывает предстоящую смену президента США после выборов 2028 года. По его оценке, она может вновь изменить направление американской политики.