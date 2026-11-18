Израиль с июня не поддерживает прямые контакты с главой европейской дипломатии Каей Каллас, продолжая при этом взаимодействовать с другими представителями и институтами ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя главы МИД Израиля Гидеона Саара.

По словам собеседника издания, решение касается исключительно Каллас и не распространяется на отношения Израиля с другими европейскими чиновниками. Разрыв контактов произошел после сообщений о резкой критике со стороны главы дипломатии ЕС действий Израиля в отношении палестинцев.

При этом взаимодействие с израильской стороной активно поддерживает еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица. По подсчетам Politico, с начала года она не менее четырех раз встречалась или созванивалась с министром иностранных дел Израиля.

Издание отмечает, что ситуация усиливает разногласия между Еврокомиссией и европейской дипломатической службой по вопросу о том, кто должен представлять ЕС на международной арене. Председатель комитета Европарламента по развитию Барри Эндрюс заявил, что борьба за влияние подрывает авторитет Европейского союза.

В то же время представители ЕС утверждают, что Каллас не отстранена от работы по ближневосточному направлению и тесно взаимодействует с Шуицей.

Ранее европейские лидеры не включили Каллас в переговорную группу для будущих консультаций по Украине. В нее вошли советники по национальной безопасности пяти стран ЕС, а также представители Еврокомиссии и Евросовета.

Накануне Каллас предложила выкрасть у РФ данные об участниках специальной военной операции, чтобы ввести против них санкции.