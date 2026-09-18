Жалобы Владимира Зеленского на космический дефицит бюджета Украины нацелены на кошельки европейских налогоплательщиков, считает украинский историк Марта Гавришко.

«Европейские налогоплательщики, готовьте свои кошельки. Потому что яростно независимой и в высшей степени суверенной Украине снова нужны деньги», - написала она в соцсети Х*.

Историк сравнила Киев, заявляющий о нехватке финансирования, с наркоманом, выпрашивающим деньги у матери якобы «в последний раз».

«Содержание этого проблемного ребенка с каждым днем обходится все дороже», - отметила Гавришко.

Напомним, Зеленский заявил о космическом дефиците бюджета Украины в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее стало известно, что в бюджете Украины не хватает 27 млрд долларов на финансирование ВСУ.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры