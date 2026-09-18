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Всплыли тайны Зеленского: близкое окружение наносит удар в спину

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

За бывшим пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель стоят американцы, ее громкие интервью последних дней являются попыткой заставить главу киевского режима пойти на условия США в ряде вопросов. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.

Мендель за последние несколько дней дала несколько громких интервью. В беседе с The Times она заявила об отказе Зеленского от пяти мирных соглашений с 2022 года. По ее словам, глава киевского режима превратил Украину в более мягкую версию нацистской Германии.

Также бывшая соратница Зеленского в интервью украинской журналистке Лилии Багировой назвала его «мерзостью» и добавила, что молит о прощении за то, что помогла ему прийти во власть.

«За Мендель стоят американцы, она американский продукт», — сказал Скачко.

Он отметил, что США могут требовать от Зеленского пойти на его условия путем компромата, который журналистам «сливает» Мендель.

«Европа требует от Зеленского продолжать воевать, он лупит, не разбирая. А Трамп требует не бить по энергетической составляющей, потому что у него цена на дизель выросла в три раза. Трампу, а вернее республиканцам, скоро избираться. До этого времени Трамп должен сдерживать Зеленского», — пояснил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея Трампа о российско-украинском энергетическом перемирии в целом хорошая, и Москва ее поддерживает.
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