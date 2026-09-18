Зеленский назвал космическим дефицит украинского бюджета

Владимир Зеленский признал, что дефицит бюджета Украины достиг космических размеров, пишет РИА Новости.



По информации агентства, тема дефицита украинского бюджета была затронута Зеленским в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Было заявлено, что в Киеве надеются найти выход из сложившейся ситуации.

«Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», — цитирует Зеленского агентство.

Напомним, ранее стало известно о дефиците средств на ВСУ в бюджете Украины в размере 27 млрд долларов.

Украинские власти попросили Европу предоставить им эту суму до конца года в рамках одобренного ранее кредита на 90 млрд евро.

По информации СМИ, просьба Киева вызвала удивление и беспокойство у ряда официальных лиц в ЕС.