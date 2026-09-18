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Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
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Париж унижен. Киев визжит от ужаса. Подарок Макрона вышел Зеленскому боком

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Французские ЗРК Crotale показали практически нулевую эффективность.
Французские ЗРК Crotale показали практически нулевую эффективность. www.globallookpress.com

«Дань-Т» — новейший российский дрон-ракета, которая, едва появившись на поле боя, навела ужас на украинскую «военку» и западных военных экспертов. В этом боеприпасе соединились простота производства, высокие боевые возможности и низкая стоимость изделия, что в условиях современной войны считается просто идеальными показателями.

Массированный удар «Данью» по объектам ВСУ в Одессе и Киеве вызвал на Украине настоящую панику. Мало того что киевская ПВО не может сбивать ракеты «Искандер-М» и «Циркон», так к ним ещё добавилась «Дань-Т». Начав с уничтожения военных объектов в Причерноморье и потренировавшись на морских портах и кораблях «чёрного флота НАТО», «Дань-Т» нанесла удар возмездия по Киеву. Город горит.

Эксперт говорит, что 95% территории Западной Украины находится под огнём наших «Гераней».
Киеву конец? Почему украинские перехватчики бессильны против «Гераней» Подробнее

«Дань» собирает дань кровью

Российский дрон-ракета «Дань-Т» имеет, можно сказать, прародительницу — реактивную мишень-беспилотник «Дань-М». Именно она легла в основу модернизированной версии с индексом «Т». Кроме того, «эмка» навела первый шорох в украинских тылах не только своей скоростью, точностью и мощностью боевой части (БЧ), но и цветом. Так как первые модели «Даней» переделывались из ракет-мишеней, то были они красного цвета. Поэтому, когда красные ракеты стали наносить удары возмездия по военным объектам ВСУ в тылу и на передовой, на Украине за беспощадность их прозвали «Красными фуриями». Имя собственное закрепилось и за усовершенствованной моделью с индексом «Т».

На что обращают внимание военные эксперты и наши, и западные: «Дань-Т» сбить практически невозможно. Ракеты к системам Patriot слишком дорогие, 3-4 миллиона долларов за штуку, чтобы сбивать «копеечные» реактивные дроны. Из пулемётов, даже крупнокалиберных, которые стоят на вооружении формирований МОГ (мобильные огневые группы), их не достанешь, а дроны-перехватчики, созданные на Украине, с «Данями» тягаться не могут. Дело в том, что уникальность «Дань-Т» в том, что они могут летать сложными маршрутами, скрываясь в складках местности, обходить системы ПВО и даже маневрировать на последней, терминальной фазе атаки. Российский дрон-ракета буквально ускользает из-под удара украинских дронов-перехватчиков.

«Дань-Т» имеет, можно сказать, прародительницу — реактивную мишень-беспилотник «Дань-М».
«Прородительница» «Дань-Т» — реактивная мишень-беспилотник «Дань-М». Фото: кадр видео

«Гремучие змеи» из Парижа против «Красных фурий» из Москвы

В тщетной попытке найти управу на «Красных фурий» украинское командование вспомнило, что на складах у них находятся французские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Crotale, что в переводе означает «гремучая змея». Комплексы были разработаны и произведены ещё в 70-е годы. Переданы Киеву в самом начале СВО, но уже тогда была понятна их низкая эффективность в борьбе с самолётами. Назад Парижу их не вернули, а припрятали в арсеналах. Когда в небе появились первые реактивные «Герани-4», французских «змей» поставили на вооружение нескольких зенитных частей ВСУ. Среди них и полк ПВО, прикрывающий Одессу. «Герани» четвёртой серии им сбивать удавалось, а вот когда в небе появились реактивные «Бандероли» и «Дань», то французы показали практически нулевую эффективность. Новейшие российские дроно-ракеты уходили из-под зенитного огня французских ракет на раз-два.

Не помогли Зеленскому подарки Макрона.
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ПолитикаВ миреспецоперация на Украинероссийское вооружениеДань-Т
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