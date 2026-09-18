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Путин заявил, что власть на Украине узурпировала кучка казнокрадов

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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Российский президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии об узурпации власти на Украине казнокрадами.

«Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа», - сказал глава государства.

Путин назвал украинские власти насквозь коррумпированными. По словам президента, такой режим не может выступать в качестве защитника демократических ценностей.

Ранее в российском МИД заявили, что киевский режим, атакуя мирных жителей, в том числе председателей избиркомов в Запорожской области, стремится не оставить шансов для переговорного процесса.
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