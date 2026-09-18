Российский президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии об узурпации власти на Украине казнокрадами.

«Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа», - сказал глава государства.

Путин назвал украинские власти насквозь коррумпированными. По словам президента, такой режим не может выступать в качестве защитника демократических ценностей.

Ранее в российском МИД заявили, что киевский режим, атакуя мирных жителей, в том числе председателей избиркомов в Запорожской области, стремится не оставить шансов для переговорного процесса.