Украинский историк Марта Гавришко адресовала послание супруге французского лидера Эмманюэля Макрона — Брижит. Поводом стали его высказывания, касающиеся России.

«Когда вы решаете изображать крутого парня на закате своей политической карьеры, знайте, что кому-то другому придется расхлебывать ваше дерьмо», — отметила Гавришко в соцсети X*.

Кроме того, историк обратилась к первой леди Франции с просьбой удерживать супруга под контролем, использовав для этого выражение «держать на поводке».

Незадолго до этого Макрон высказался о том, что после требований, озвученных Москвой, настал подходящий момент поднять тему вероятного вступления Украины в НАТО.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.