Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси охарактеризовал выдвижение россиянина Алексея Ферапонтова на позицию заместителя руководителя этой организации как обычную кадровую практику.

«Назначая человека, я не определяю политику, я не вознаграждаю страну», - подчеркнул в интервью Би-би-си.

По словам Гросси, данную должность прежде уже занимал представитель России, однако деятельность этого человека не спровоцировала заметной негативной реакции в публичном пространстве.

Кроме того, дипломат аттестовал Ферапонтова как высококлассного специалиста и признанного эксперта своего направления.

21 ноября заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене, сообщил Роман Устинов, что Ферапонтов получил назначение на пост заместителя главы МАГАТЭ и возглавил департамент ядерной энергии. При этом Украина пыталась оспорить данное решение в ходе заключительного заседания Совета управляющих.