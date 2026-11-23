Ситуация на Ближнем Востоке начинает накаляться. Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сбили 20-й американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-1 версии с увеличенной дальностью над восточной частью Ормузского пролива. Всего, по данным ведомства, за сутки над Ираном уничтожено четыре американских разведывательно-ударных беспилотника, нанесены удары по базам США в Бахрейне.

На этом фоне заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади в интервью СМИ заявил, что Иран предпримет все необходимые меры для прорыва морской блокады со стороны Соединенных Штатов, которую считает актом войны.

В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил, как развивается ситуация на Ближнем Востоке.

«Думаю, что все-таки это не означает новой большой военной кампании. Скорее всего, её все-таки не будет, но вероятность обмена ударами существует. Подобные обмены ударами были уже и летом, собственно, и осенью, до выборов в США», - сказал он.

Эксперт назвал возможные причины нового обострения и объяснил, как поведет себя Иран.

«Сейчас вполне логично предположить, что начнётся очередное обострение в силу того, что в Штатах закончились выборы, завершилась историческая встреча трех руководителей России, США и Китая в Шэньчжэне и, следовательно, возникает ситуация, при которой вполне может начаться обострение. Однако не думаю, что оно будет носить характер крупномасштабной войны. У Ирана последовательная и решительная позиция отвечать ударом на удар. Именно так он и поступает, причём удары Ирана более чем болезненны в отношении американских военных объектов, и сейчас мы видим, что Иран следует той логике военных действий, которая была выработана и реализуется, начиная с весны 2026», - подытожил он.