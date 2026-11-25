Россия никогда не поддерживала контактов с Европейской комиссией по тематике переговоров вокруг украинского кризиса. Об этом в среду, 25 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Гомеле, состоявшейся по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии.

Глава российской дипломатии отметил, что регулярные высказывания представителей ЕК по украинскому досье не подкреплены какими-либо предметными инициативами.

Комментируя непоследовательность Брюсселя, министр напомнил, что в Евросоюзе сначала долго выбирали единого переговорщика, но в итоге Еврокомиссия сама отказалась обсуждать с Россией вопросы европейской безопасности. По словам Лаврова, такая тактика говорит об отсутствии у Европы реального желания договариваться.

«У нас по проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссией. Еврокомиссия регулярно делает какие-то заявления, но то, что это не сопровождается никакими предложениями конкретными по дипломатическим каналам, направленным российской стороне, мне кажется, подтверждает несерьезность подхода Брюсселя», — подчеркнул Сергей Лавров.

Неопределенность вокруг возможного подключения европейских представителей к переговорному процессу ранее комментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что представители Евросоюза пока не формулируют четких сигналов о диалоге с Москвой, а в Кремле не видят, какой дополнительный вклад европейцы способны внести в урегулирование.