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Глава ЦИК назвала прошедшую избирательную кампанию очень сложной

Andrew Lubimov / www.globallookpress.com
Москва, 21 сентября - АиФ-Москва.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что завершившаяся избирательная кампания стала наиболее сложной за весь период ее политической деятельности.

По словам Памфиловой, особую ответственность на организаторов выборов возлагают обстоятельства, связанные с гибелью ряда коллег. Она подчеркнула, что чувствует моральные обязательства не только перед сотрудниками избирательной системы, но и перед гражданами.

Своими оценками глава ЦИК поделилась в интервью Первому каналу, говоря о высокой нагрузке и серьезных вызовах, сопровождавших избирательный процесс.

Ранее Элла Памфилова заявила о многочисленных случаях запугивания и провокаций во время прошедшей избирательной кампании. По ее словам, угрозы поступали в том числе в адрес детей членов семей, участвовавших в выборах.
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ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИКвыборы
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