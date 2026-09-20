Памфилова: даже дети получали угрозы из-за участия их родителей в выборах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о многочисленных случаях запугивания и провокаций во время прошедшей избирательной кампании. По ее словам, угрозы поступали в том числе в адрес детей членов семей, участвовавших в выборах.

«Наши враги решили нас запугать. Этих актов террора, запугивания, провокаций против наших коллег очень много было», — сказала Памфилова в интервью Первому каналу.

Она рассказала, что в некоторых случаях детям угрожали неприятностями для всей семьи, если их родители будут участвовать в выборах или работать в избирательных комиссиях.

По словам главы ЦИК, она не может рассказать обо всех подобных случаях, однако намерена сделать это позднее.

«Сколько тяжелейших ситуаций создавали, когда детям угрожали, что смотри, не дай Бог, если твои родители будут участвовать в выборах или работать в комиссиях, то всем вам не поздоровится - ни твоим братьям, ни твоим сестрам», – заявила Памфилова.

Ранее член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов также сообщил, что детям в РФ рассылают сообщения с призывами отговорить родителей и других родственников от участия в выборах.