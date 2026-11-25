Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела переговорную стратегию по украинскому кризису и отложила идею использования крупных коммерческих проектов как инструмента влияния на Москву. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает британское издание Financial Times.

По сведениям газеты, спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уведомили европейских чиновников, что деловое партнерство перестало быть центральным элементом предложений, направляемых российской стороне. Теперь Вашингтон переносит основной акцент на территориальные вопросы и параметры безопасности.

В перечень так называемых экономических стимулов, которые в последние месяцы продвигали американские переговорщики, входили инвестиции компаний из США в российскую нефтедобычу и титановую отрасль. Кроме того, обсуждалось привлечение американского капитала к проекту газопровода «Северный поток», возобновление трубопроводного экспорта газа в Европу, а также открытие российского воздушного пространства для перевозчиков из Соединенных Штатов. В Белом доме оговаривали, что запуск подобных программ возможен исключительно после прекращения огня, рассчитывая таким образом подтолкнуть Москву к компромиссу.

Однако на прошедшем в начале ноября раунде трехсторонних консультаций в Абу-Даби, где впервые за девять месяцев встретились делегации России, США и Украины, российская сторона дала понять, что не намерена торговать национальными интересами ради коммерческих перспектив.

«Было совершенно ясно дано понять, что россияне не заинтересованы в подобных вещах», — процитировала газета одного из осведомленных собеседников.

Базовые требования Москвы по обеспечению долгосрочной безопасности и решению территориального вопроса, которые продолжает отвергать руководство в Киеве, остаются для России безусловным приоритетом.

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября и стали первой встречей в таком формате почти за девять месяцев. В Москве неоднократно подчеркивали, что урегулирование должно устранять первопричины конфликта.