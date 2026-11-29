Руководство Евросоюза рассматривает возможность отсрочки выплат по своему долгу, сообщает со ссылкой на источники Financial Times.

«Председатель Европейского совета Антониу Кошта изучает возможность отсрочки части выплат по основному долгу, привлеченному для финансирования грантов на сумму 360 миллиардов евро в рамках фонда восстановления ЕС после COVID-19», — пишет издание.

Ожидается, что будут выпущены новые облигации, которые заменят те, срок погашения которых истекает. Кроме того, рассматривается вариант с сокращением финансирования таких направлений, как конкурентоспособность, безопасность и международное влияние.

Издание подчеркивает, что данные решения могут быть приняты на фоне того, что на саммите в Брюсселе не были достигнуты результаты по двум важным вопросам — представители ЕС не смогли согласовать бюджет объединения на 2028–2034 годы и предоставление Киеву кредита на 45 миллиардов евро.