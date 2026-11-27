Глава французской партии «Патриоты» и кандидат в президенты Флориан Филиппо резко осудил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине дополнительного финансирования.

В соцсети X* политик назвал инициативу «полным безумием». Филиппо также указал, что доля Франции в этой сумме составит 8,5 миллиарда евро.

Политик подчеркнул, что при таких расходах в стране не хватает средств на социальные нужды, в частности, на пенсии, здравоохранение и поддержку фермеров. В связи с этим Филиппо выступил с призывом к выходу Франции из состава Евросоюза.

Ранее политик также потребовал вернуть французских военных с Украины.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры