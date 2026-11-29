Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Флориан Филиппо заявил, что Украина не сможет вернуть многомиллиардные кредиты, предоставленные ей Евросоюзом. Поводом для такого заявления стали слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об условиях возврата средств.

«Одним коротким предложением Урсула фон дер Ляйен призналась, что Украина никогда не выплатит десятки миллиардов евро, а потом и сотни миллиардов, которые мы им даем!» — написал Филиппо в социальных сетях.

Политик обратил внимание на заявление главы ЕК, согласно которому Киев должен будет вернуть полученные средства после того, как РФ выплатит компенсацию за ущерб, якобы причиненный в ходе конфликта. Филиппо констатировал, что Москва не станет выполнять эти требования, а значит, Украина не вернет деньги Брюсселю.

Ранее фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что с начала конфликта Евросоюз направил Украине €235 млрд. При этом, по ее словам, этих средств недостаточно, поэтому Еврокомиссия намерена увеличить финансирование киевского режима.

Основатель Business New Europe Бен Арис назвал бредом заявление фон дер Ляйен о том, что Киев будет погашать долги перед ЕС исключительно после того, как Россия выплатит компенсацию.