Мекканский оборонный альянс прорабатывает порядок приёма новых участников. По итогам второго заседания Стратегического политического и оборонного комитета альянса Турция, Саудовская Аравия и Пакистан приняли ряд принципиальных решений по этому вопросу, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Сегодня мы также провели важные переговоры о том, каким путём следует двигаться в отношении других стран, желающих присоединиться, и каким должен быть порядок их вступления», - отметил министр в беседе с журналистами.

При этом он не раскрыл ни список стран, заинтересованных во вступлении, ни содержание принятых решений.

Кроме того, участники альянса согласовали ключевые решения о создании генерального секретариата и объединённого военного командования — большую часть из них комитет утвердил на текущем заседании. Оставшиеся вопросы планируется обсудить на следующей встрече, которая пройдёт в Турции.

Ранее Фидан также призвал разработать новую архитектуру безопасности России и Европы.