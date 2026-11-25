Прямые контакты Москвы и Тбилиси могут стать постоянным механизмом решения торгово-экономических и гуманитарных вопросов, рассказал «Росбалту» политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

Он прокомментировал переговоры заместителя главы МИД России Михаила Галузина и представителя грузинского правительства Георгия Зурабашвили в Минске. По итогам встречи стороны договорились продолжать контакты.

«Надо полагать, что эти контакты обретут постоянный характер и перерастут в действующий механизм — в дополнение к существующим форматам, которых явно недостаточно», — отметил Арешев.

По его оценке, регулярный диалог необходим ближайшим соседям для своевременного решения возникающих проблем. Новый механизм мог бы дополнить работу секций интересов двух стран при посольствах Швейцарии.