В совместную декларацию, принятую 19 ноября в Шэньчжэне, вошли положения, которые Россия отстаивала годами, заявил «ФедералПресс» эксперт по международным отношениям Арам Акопян.

Эксперт выделил четыре направления документа: реформирование ООН, снижение ядерных рисков и нераспространение, недопустимость злоупотребления юрисдикцией Международного уголовного суда и устойчивость энергетических поставок. По его мнению, эти положения соответствуют подходам, которые Москва последовательно отстаивала на международной арене.

«Вашингтон фактически признает необходимость приспособить внешнюю политику к реальному раскладу сил», — отметил Акопян.

Сам факт подписания общего документа тремя державами эксперт расценил как свидетельство готовности обсуждать новые правила международного взаимодействия с учётом взаимных интересов. При этом Акопян подчеркнул, что историческое значение декларации определят последующие практические шаги, выполнение договорённостей и готовность сторон продолжать диалог.