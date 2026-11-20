Первое место России в Европе по объёму ВВП по паритету покупательной способности связано с численностью населения, ростом производства и стагнацией Германии, рассказал директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире Радио «Комсомольская правда».

Экономист уточнил, что такой расчёт учитывает покупательную способность денег внутри страны. Россия превосходит Германию по населению, что влияет на общий размер экономики. Дополнительным фактором стал рост российского ВВП примерно на 10% за последние три года, о котором сообщил президент Владимир Путин.

Основным двигателем Зубец назвал расширение военного производства, а среди других факторов выделил строительство, развитие инфраструктуры и импортозамещение.

Ситуацию в Германии эксперт связал в том числе с проблемами энергоёмкой промышленности. При этом он подчеркнул, что трудности немецких предприятий нельзя переносить на весь Евросоюз, так как его экономика в целом продолжает расти.