Китайский лидер Си Цзиньпин назвал символичной нынешнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что это уже третьи переговоры глав двух стран с начала 2026 года и 50-я встреча с 2013 года.

«В этом году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений», — сказал председатель КНР на переговорах с президентом России.

Журналист ИС «Вести» Павел Зарубил показал кадры из зала, где будут проходить переговоры лидеров России, Китая и США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил заинтересованность в отдельной встрече с Путиным в ходе саммита АТЭС при наличии такой возможности.