Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания Yunze Capital заключили соглашение о долгосрочном стратегическом инвестиционном партнерстве. Оно направлено на развитие промышленной кооперации и высокотехнологичных проектов двух стран. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, стороны планируют сотрудничать в сфере передовых материалов, промышленной автоматизации, аэрокосмических и глубоководных технологий. Также предполагается локализация производств и создание совместных цепочек поставок компаний РФ и КНР.

Кроме того, партнеры рассматривают возможность создания общего инвестфонда для выхода компаний на рынки двух стран и привлечения инвестиций.

Дмитриев добавил, что при участии партнеров из стран АТЭС РФПИ уже реализовал свыше 60 проектов на сумму более 900 млрд рублей.

«Главное — превращать технологические возможности Москвы и Пекина в коммерчески успешные промышленные проекты. Объединяем инвестиции, технологии и компетенции компаний двух стран для развития совместных производств и выхода на новые рынки», — добавил глава РФПИ.

В ходе своего обращения к Деловому совету АТЭС президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира.