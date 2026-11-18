В польском городе Гданьске совершено очередное осквернение российского военно-мемориального объекта. В посольстве России в Польше сообщили, что инцидент произошел 13 ноября.

В российской дипмиссии уточнили, какой именно ущерб был нанесен историческому мемориалу в Поморском воеводстве.

«На памятнике были оставлены отвратительные надписи, содержащие символику и лозунги, связанные с идеологией украинских нацистов», — говорится в заявлении посольства России в Польше.

В связи с инцидентом российское посольство направило официальные обращения в Министерство культуры и национального наследия Польши, польский МИД, а также воеводе Поморского воеводства. Дипломаты призвали власти страны устранить нанесенный объекту ущерб, принять все возможные меры для недопущения подобных провокаций впредь и обеспечить наказание виновного. При этом, как уточнили в диппредставительстве со ссылкой на польские СМИ, правоохранительные органы уже задержали злоумышленника.

Оскверненный памятник относится к числу старейших сохранившихся мемориалов города. Согласно комментарию посольства, монумент был возведен в сентябре 1898 года на средства российского императора Николая II при содействии консульства Российской империи. Памятник выполнен в виде гранитного обелиска из финского камня с позолоченным православным крестом наверху; он украшен мозаичным образом Георгия Победоносца и мемориальной надписью: «Русским воинам, павшим при осадах Данцига. 1734, 1807, 1813».

Случаи осквернения и разрушения памятников, связанных с русской и советской историей, в Польше носят системный характер — российские дипломаты регулярно сообщают о подобных инцидентах на протяжении последних лет. Один из последних резонансных эпизодов произошел 19 октября. Тогда aif.ru со ссылкой на посольство РФ в Варшаве писал о повреждении захоронений на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в польской столице, где вандалы разрушили именные таблички на двух братских могилах.