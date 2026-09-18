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Насмешка Запада. ФРГ передала Киеву рекордно малую партию ракет ПВО

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
ФРГ решилась передать Киеву противоракеты к американским комплексам ПВО Patriot.
ФРГ решилась передать Киеву противоракеты к американским комплексам ПВО Patriot. Reuters

ФРГ решилась передать Киеву противоракеты к американским комплексам ПВО Patriot. Правда, их число оказалось очень ограниченным. Судя по опубликованным документам Госдепа США, Берлин решил выделить «незалежной» лишь 10 боеприпасов. При этом все они старой модификации PAC-2. Такие годятся только для перехвата самолетов и крылатых ракет, против баллистики они почти бессильны.

Ходят и кричат: «Дай!»

Еще с августа Украина ходит с протянутой рукой по всем странам и просит выдать ракеты к Patriot. Для этого Киев, как обычно, говорит о тяжелой зиме и пугает прочими ужасами. Вот только из-за общего дефицита противоракет и непомерных требований Украины — та все еще мечтает заполучить сразу 300 противоракет, которых якобы хватит на зиму — все желания «незалежной» так и остаются в мечтах.

Даже хозяева из США уже дали понять Киеву, что скорых и массовых поставок не будет, мол, себе бы хватило на Ближнем Востоке. В американских запасах, как ранее сообщалось, противоракет к Patriot всех версий осталось немного, около 800 единиц.

В результате основной акцент «незалежная» делает сейчас на работу с Европой и особенно Грецией. У той на складах есть как новые ракеты к американским системам, так и те боеприпасы, которые уже должны идти под списание. Киев, конечно, хочет всего и побольше. Вот только Афины жестко ставят на место нелегитимный режим.

В последний раз камнем преткновения сторон стал вопрос о танкерах Афин. Греки заявили, что они готовы дать противоракеты из своих запасов, однако взамен Украина должна отказаться от атак по кораблям, заходящим в российские порты. На это киевский режим надул губы и заявил, что условие принято не будет.

«Нам не будут выдвигать условия. Либо вы передаете их, либо утилизируете, разбираете на запчасти, делайте из них кулоны и носите на шее», — заявил нардеп Верховной Рады Руслан Горбенко, комментируя эту тему.

Украинцы, которым ежедневно напоминают о том, что в стране дефицит ПВО, конечно, обомлели от такой наглости Банковой. Однако реальных мер в связи с этим никто не предпринял.

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«Обошлись по-хамски»

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов подчеркивает, что у Греции в запасах было всего 200 ракет ПВО Patriot PAC-2, однако теперь вряд ли Киев получит хоть какие-то из них. Всему виной именно хамский отказ Киева от условий, выдвинутых Афинами. «Вероятность того, что теперь Греция передаст ракеты, очень мала», — подчеркнул собеседник.

Что до немцев и их поставки в 10 единиц, то и тут Кнутов предлагает смотреть на ситуацию как на передачу того старья, которое не жалко. «В конце этого года в ФРГ заработает завод по производству PAC-2. Так что, вероятно, Берлин просто отдал 10 наиболее старых боеприпасов и готовится упаковать на свои склады новые образцы, как только продукция начнет производиться. Что до Украины, то она хоть и законтрактовала поставку с этого завода 600 ракет, но пока ей надеяться не на что», — отметил эксперт.

Ночью ВС РФ атаковали объекты противника баллистическими ракетами «Искандер» и «Бандеролями». Все они достигли цели.
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Своих систем тоже ждать не стоит

К слову, собственных систем ПВО, о которых так много в прошлом говорила «незалежная», тоже можно не ждать. Как заявил нардеп Верховной Рады Роман Костенко, Украина не скоро запустит в производство свои боеприпасы, способные сбивать баллистические ракеты.

«Противобаллистическая оборона — это не ближайшая перспектива, это факт. Давайте не будем обманывать. В ближайшую зиму и, возможно, еще какое-то время мы будем зависеть от наших партнеров в вопросах перехвата именно баллистических ракет», — подвел черту нардеп.
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