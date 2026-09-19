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Фицо обвинил Запад в попытке столкнуть НАТО и Россию

Roman Naumov / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд западных политиков, по его мнению, может стремиться к прямому конфликту между НАТО и Россией. Он связал такую возможность с неудачей стратегии западных стран по поддержке Украины и попыткам добиться поражения России.

Фицо считает, что продолжение военной поддержки Киева не позволит добиться поставленной цели, а некоторые политики на Западе из-за этого могут рассматривать более опасные сценарии. Словацкий премьер также выразил мнение, что победить Россию в обычной войне невозможно.

По словам Фицо, потенциальный конфликт между Россией и НАТО создал бы угрозу масштабной эскалации. Он отдельно отметил наличие у России значительного ядерного арсенала и предупредил о последствиях возможного перехода противостояния на ядерный уровень.

Ранее Фицо выразил серьёзные опасения по поводу возможного развязывания масштабного конфликта между Россией и НАТО.
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ПолитикаРоберт ФицоНАТОСловакия
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