Фицо обвинил Запад в попытке столкнуть НАТО и Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд западных политиков, по его мнению, может стремиться к прямому конфликту между НАТО и Россией. Он связал такую возможность с неудачей стратегии западных стран по поддержке Украины и попыткам добиться поражения России.

Фицо считает, что продолжение военной поддержки Киева не позволит добиться поставленной цели, а некоторые политики на Западе из-за этого могут рассматривать более опасные сценарии. Словацкий премьер также выразил мнение, что победить Россию в обычной войне невозможно.

По словам Фицо, потенциальный конфликт между Россией и НАТО создал бы угрозу масштабной эскалации. Он отдельно отметил наличие у России значительного ядерного арсенала и предупредил о последствиях возможного перехода противостояния на ядерный уровень.

Ранее Фицо выразил серьёзные опасения по поводу возможного развязывания масштабного конфликта между Россией и НАТО.