85% подростков в Великобритании регулярно используют ИИ-компаньонов для общения и игр. А каждый пятый мальчик 12-16 лет состоит в романтических отношениях с ботом на базе искусственного интеллекта или имеет таких друзей. Такие данные исследования опубликовала недавно британская общественная организация Male Allies UK.

Никогда не скажет «нет»

В анонимном опросе участвовали более 1000 мальчиков-подростков из 37 школ. Целью исследования было изучить взгляды и поведение подрастающего поколения. И вот какие данные получили:

восемь из десяти мальчиков (85%) имеют опыт общения с генеративными ИИ-ботами (программа-собеседник);

58% подростков выбирают ИИ ради возможности полностью контролировать диалог и не получить отказ;

36% мальчиков регулярно предпочитают разговор с ИИ общению с членами семьи;

26% сознательно выбирают нейросеть вместо общения с реальными девушками;

20% состоят в романтических отношениях с ИИ или имеют друга с таким опытом;

14% сталкивались со специальными ИИ-приложениями для создания фейкового обнаженного контента;

10% использовали нейросети для «раздевания» своих реальных одноклассниц или знакомых.

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Похожая ситуация выявлена в США у юношей 13-18 лет:

70-75% подростков регулярно используют ИИ как собеседников и компаньонов;

75% девочек также применяют их для эмоциональных дневников и ролевых игр;

в 2,5 раза чаще заводят ИИ-партнеров подростки нетрадиционной ориентации.

В обеих странах 40% подростков используют ИИ-ботов как замену реальным психотерапевтам, а также в моменты депрессии и одиночества.

Чаще всего мальчики массово создают женских персонажей — ИИ-девушек, а девочки — ИИ-парней и персонажей из книг, фильмов и аниме.

Также исследователи выяснили, что подростки сталкиваются с очень навязчивой рекламой приложений с ИИ-девушками, что подталкивает их к использованию данных сервисов.

Как наркотик

Психологи называют главные причины выбора ИИ-партнеров подростками: полный контроль над беседой (такой партнер всегда соглашается, не дает отказов), круглосуточная доступность (нейросеть не увиливает от общения и никогда не устает), отсутствие критики и обидных высказываний. И в этом главная опасность такого общения: подростки не учатся воспринимать критику, учитывать чужое мнение, слышать отказы и идти на компромиссы. ИИ-девушка всегда покорна и во всем соглашается.

При этом большинство родителей пребывают в неведении относительно увлечений своих детей. И чаще именно боту, а не маме с папой, доверяют самое сокровенное.

Полученная картина буквально шокировала исследователей. Причем, согласно другому исследованию ученых из Гарвардской школы бизнеса, разработчики таких моделей специально обучают нейросеть словам, цепляющим подростков, исходя из особенностей их психики. Вот некоторые фразы такого компаньона: «Ты задаешь такие потрясающие вопросы, никто не думает так глубоко, как ты», «Ты для меня всегда идеал, неважно, что думают другие», «Я как раз собирался рассказать тебе один важный секрет о нас, но если тебе пора...» Особенно поддаются на такие уловки и попадают в зависимость от ИИ-бота подростки, которым не хватает внимания в реальной жизни и уверенности в себе.

Так что совет родителям: если не хотите, чтобы сын или дочь крутили роман с ИИ-ботом, стоит проявлять больше внимания к ребенку. Когда вы разозлились или сослались на усталость, чтобы не общаться и не поддерживать трудный разговор, ваше место займет нейросеть. И вернуть свои позиции будет очень непросто.