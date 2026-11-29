Демократы в США собираются закрыть налоговую лазейку, которой пользуются миллиардеры, включая основателя SpaceX Илона Маска и сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга, сообщил сенатор от штата Орегон Рон Уайден в интервью Financial Times (FT).

«Сверхбогатые люди перемещают кучу денег на бумаге — и пуф, налоги, которые они должны заплатить, исчезают», — сказал сенатор, который в январе может возглавить финансовый комитет сената.

Уайден сообщил, что будет добиваться скорейшего принятия законопроекта о закрытии лазейки. При этом американский лидер Дональд Трамп может наложить на документ вето и для его преодоления будет необходимо большинство в две трети голосов.

Отмечается, что парламентарии планируют ограничить аннуитетные трасты с сохранением права учредителя на выплаты. Аннуитетный траст - это инструмент управления наследством в США, он позволяет передавать прирост стоимости активов наследникам с минимальным налогом на дарение или совсем без него. Аннуитетный траст особенно выгоден владельцам акций, которые резко взлетают в цене.

Владелец передает активы в траст на определенное время, сохраняя за собой право на регулярные выплаты. Если за это время акции резко дорожают, оставшиеся в трасте активы могут перейти к его бенефициарам без налога на дарение.

По данным FT, Маск, Хуанг, гендиректор AMD Лиза Су и глава Microsoft Сатья Наделла разместили в аннуитетных трастах акции, общая стоимость которых составляет 20 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что конгресс США может приостановить выделение средств на разработку государственных систем принадлежащей Маску компании SpaceX, если американская администрация и бизнесмен не раскроют, кто распорядился ограничить работу Starshield на Украине.