В Парагвае полиция задержала Франсиско Пенью Паласиоса, брата экс‑президента Сантьяго Пеньи, по подозрению в причастности к фиктивной сделке с недвижимостью. Об этом сообщила газета ABC Color.

По данным издания, мужчину задержали, когда он пытался уехать на автомобиле из своего дома в Асунсьоне. Прокуратура включила Франсиско Пенью в круг подозреваемых по делу, связанному с банком Ueno.

Ордер на задержание выдан не только в отношении Франсиско Пеньи, но и его супруги Росио Кабальеро Бош. Расследование касается предполагаемой фиктивной операции с недвижимостью на сумму порядка 3 миллионов долларов.

Ранее также сообщалось, что суд в Венгрии постановил арестовать младшего брата бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана Арона.