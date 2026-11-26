Оборонным корпорациям RTX и Lockheed Martin Пентагон может быть вынужден выплатить свыше 10 миллиардов долларов в виде неустоек. Такой сценарий реализуется, если конгресс США не выделит средства на крупные партии ракет — их запасы оказались истощены из-за конфликта с Ираном. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на документы Белого дома.

В публикации агентства говорится, что если закупки останутся без финансирования, это обернется дефицитом боеприпасов, а сумма штрафных санкций в пользу RTX Corp. и Lockheed Martin Corp. превысит 10 миллиардов долларов — такую оценку дает Пентагон.

Как уточняет Bloomberg, приведенные цифры фигурируют в запросе, который административно-бюджетное управление Белого дома направило парламентариям. Законодателей призывают ускорить одобрение ассигнований в рамках готовящегося билля о временном финансировании правительства — он должен заменить действующий механизм после 11 декабря.

Конкретно, если конгресс не даст согласия, нехватка крылатых ракет JASSM достигнет 347 единиц. Закупка противоракет SM-3 Block IIA упадет со 136 до 12 штук. Кроме того, окажутся сорваны плановые показатели по ракетам Tomahawk и по перехватчикам для комплексов Patriot, передает агентство.

По сведениям агентства, за последние месяцы Пентагон подписал с Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman рамочные договоренности о наращивании выпуска вооружений. В таких многолетних контрактах обычно предусмотрены значительные штрафы на случай отказа от заказов.

Ранее газета New York Times заявила, что в ходе конфликта с Ираном США фактически исчерпали арсенал малозаметных крылатых ракет. Помимо этого, была израсходована десятилетняя норма Tomahawk, а также двухлетний объем выпуска ракет для систем Patriot.