Германия столкнулась с риском политической изоляции в Европе из-за попыток канцлера Фридриха Мерца связать утверждение семилетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы с дальнейшим финансированием Украины. Об этом пишет Berliner Zeitung. По оценке обозревателя издания Томаса Фасбендера, подобная тактика вызвала недовольство других стран ЕС и осложнила достижение договоренностей.

Автор статьи считает, что Берлин ошибочно рассчитывал добиться формирования единого антироссийского блока за счет давления на партнеров. Увязав согласование долгосрочного бюджета ЕС с обязательствами европейских государств по поддержке Киева в 2027 году, Мерц фактически поставил Германию в сложное положение. При этом внимание общественности после неудачного саммита Евросоюза переключилось на разногласия вокруг сельскохозяйственных субсидий.

По мнению Фасбендера, канцлер переоценил возможности одновременно продвигать политику бюджетной экономии и добиваться увеличения помощи Украине.

Германия пока располагает достаточными ресурсами, чтобы оставаться одним из крупнейших финансовых доноров Евросоюза и поддерживать Киев. Однако обозреватель обращает внимание на растущее недовольство внутри страны и сомневается, насколько долго Берлин сможет сохранять такой уровень расходов.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу без промедления начать дипломатические контакты с Россией для поиска путей урегулирования украинского конфликта.