Руководитель управления Белого дома, которое занимается вопросами безопасности в IT-сфере, Шон Кернкросс решил уйти в отставку по собственному желанию, написал портал Axios.

По информации журналистов, этот шаг чиновника не связан с разногласиями с американской администрацией. Отмечается, что отставка Кернкросса в ноябре позволит нынешнему составу Сената Конгресса США утвердить нового главу управления до 3 января.

После этой даты верхнюю палату американского парламента начнут контролировать демократы, которые одержали победу на недавних промежуточных выборах.

Напомним, ранее должность главы аппарата Белого дома покинула Сьюзан Уайлс, которая перешла в неправительственную структуру, связанную с политической деятельностью президента США Дональда Трампа. Вместо неё на этот пост был назначен Стивен Миллер.

До этого он работал заместителем главы аппарата Белого дома.