Андрей Чибис обратился к жителям Мурманской области с заверением в своей невиновности через записку, которую озвучил его защитник, пишет KP.RU.

«Я всегда работал в интересах Севера. Уверен, что мне удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам...» — написал губернатор.

По словам адвоката Руслана Закалюжного, Чибис сам составил обращение после решения суда и попросил его озвучить, поскольку на заседании такой возможности не представилось. Защитник также опроверг сообщения о признательных показаниях подзащитного.

Мещанский суд Москвы заключил губернатора под стражу на два месяца, отказав в домашнем аресте. По данным представителя МВД Ирины Волк, его подозревают в причастности к хищению более 39 млн рублей, растрате свыше миллиарда рублей на реконструкции дороги Апатиты — Кировск и незаконным валютным операциям.