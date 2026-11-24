Представление о том, что по-настоящему ценно и к чему стоит стремиться, мы получаем в юности. Семья закладывает крепкий фундамент личности, а стена на нём возводится из кирпичиков — поручений педагогов, жизненных уроков, примеров товарищей, готовых нести ответственность не только за себя, но и за общее дело.

Путеводители по жизни

У государства в этом процессе тоже важная роль. Через проекты, конкурсы и молодёжные объединения оно организует среду, в которой молодой человек видит правильные ориентиры и может проверить себя в важных делах. Создание таких возможностей по всей стране — одна из задач национального проекта «Молодёжь и дети» и Роспатриотцентра Росмолодёжи.

Наставничество неслучайно считается действенным механизмом воспитания: оно работает через личный пример и серьёзные доверительные отношения, которые помогают в поиске жизненного пути.

Сегодня по всей стране организуются профессиональные сообщества, запускаются программы подготовки и поддержки наставников в самых разных сферах — от маленькой пекарни до цеха на крупном предприятии. А Роспатриотцентр Росмолодёжи с 2023 года по национальному проекту «Молодёжь и дети» проводит Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться», в ходе которого наставники соревнуются друг с другом в 6 номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник-лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и «Быть примером».

В этом году педагоги, студенты, руководители объединений, представители силовых ведомств, участники СВО из 89 регионов России подали на конкурс более 80 тысяч заявок.

«Наставник — это не просто носитель знаний. Это путеводитель, который помогает детям и молодёжи увидеть свои возможности, определить жизненные ориентиры, превратить намерения в конкретные по­ступки», — считает начальник отдела реализации деятельности Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» Управления по развитию наставничества Роспатриотцентра Росмолодёжи Светлана Уналбаева.

Наставничество от сердца

В программу финала включили конкурсные, просветительские и командные форматы. Победителями стали 106 человек.

Одна из них — Светлана Омельченко из Ярославля. Она одержала победу в номинации «СВОй наставник». До СВО Светлана работала бизнес-аналитиком в ИТ-сфере, а в 2023 году вместе с мужем ушла добровольцем на фронт, где была радиотелефонисткой и управляла БПЛА. В 2024-м потеряла супруга и получила тяжёлые ранения, но осталась действующей военнослужащей. Сегодня Светлана разрабатывает проект поддержки семей участников СВО, а с прошлого года представляет в Ярославской области организацию «Сила матерей», проводит встречи с подростками, рассказывает о служении и любви к Родине.

«Подросток мгновенно чувствует фальшь. Быть наставником — это когда ты приходишь к нему со своими шрамами. Не чтобы пожаловаться, а чтобы показать: „Смотри, я тоже падала. Я тоже теряла всё. Я тоже думала, что не выкарабкаюсь. Но я встала. И ты встанешь. Я помогу“», — поделилась она.

Егор Сорокин из Уссурий­ска — победитель в номинации «Наставник-лидер». Он работает в сфере инклюзивного образования, руководит добровольческим центром, развивает молодёжные и волонтёрские проекты в Приморье. У Егора нарушения опорно-двигательного аппарата, но это не мешает ему становиться призёром спортивных чемпионатов в разных дисциплинах. На конкурсе он представил проект фестиваля «Спорт без границ», цель которого — обеспечить людям с инвалидностью и ОВЗ возможности заниматься спортом и получать поддержку, чтобы чувствовать себя увереннее.

«Ограничения — в голове, и каждый сам решает, какой путь выбрать. Если есть хоть малейшая возможность зацепиться за жизнь, надо ею пользоваться. Я знаю, каково это, когда в тебя не верят, поэтому для меня важно дать ребёнку шанс», — сказал он.

Татьяна Аракчеева из Белой Калитвы, финалистка в номинации «Опытный наставник» — педагог с 25-летним стажем и руководитель волонтёрского отряда «Открытое сердце». С юности из-за травмы позвоночника передвигается в инвалидной коляске.

«С ребятами я не играю, не сюсюкаю. Если взялся, доведи до конца. Предупреди, если не получается. Пусть чувствуют себя взрослыми, способными решать реальные задачи», — поделилась Татьяна.

За 14 лет её отряд вырос в большую инклюзивную команду. Здоровые подростки вместе с ребятами с ОВЗ ставят спектакли, участвуют в спартакиадах, реализуют экологические и патриотические проекты.

Cвой путь

В рамках проекта «Твой Герой» люди с ярким, порой непростым опытом становятся ориентиром и опорой для молодёжи. Наставники — военнослужащие, добровольцы и ветераны — осваивают навыки общения с подростками, ораторское искусство, медиасопровождение, а затем проводят «Уроки мужества», участвуют в военно-спортивных играх и культурно-исторических мероприятиях.

«„Урок мужества“ работает за счёт искренности. Дети ценят открытость, поэтому делаем ставку на личные истории — каждый участник рассказывает о своём пути. Важно, чтобы это был диалог, а не монолог, тогда удаётся вовлечь ребят, вызвать отклик», — считает начальник отдела реализации Всероссийского проекта служения «Твой Герой» Управления по развитию наставничества Роспатриотцентра Росмолодёжи Виктор Горн.

Один из участников проекта, врач — анестезиолог-реаниматолог Артём Болдырев. Сразу после ординатуры он отправился в зону СВО. В 2022 году работал в полевом госпитале в Изюме, под обстрелами ассистировал хирургам и помогал раненым. Спас тысячи жизней и стал первым врачом, принявшим роды у жительницы освобождённых территорий. Сейчас Артём помогает ветеранам СВО найти инструменты для общения с подростками и не растеряться в новой роли.

«Когда ветеран приходит с желанием помогать, одной мотивации мало — нужна базовая подготовка: как говорить о сложном просто, как выстроить диалог с классом», — пояснил он.

Участник проекта «Твой Герой» Станислав Кобелев в 2022-м был мобилизован, а в 2024-м участвовал в операции «Авдеевская труба». После серьёзного ранения и тяжёлого восстановления через адаптивный спорт вернулся к жизни «на гражданке» и теперь в Кемеровской области руководит центром адаптивной физкультуры «Преодолевая себя, побеждаем». Под его опекой 102 ветерана СВО.

«Самый тяжёлый шаг для ветерана — переступить порог центра. Многие не могут даже завязать шнурок и чувствуют себя сломанными. Я стараюсь донести простую вещь: инвалидность — это лишь ещё одна преграда, которую можно преодолеть с помощью спорта и наставничества», — сказал Станислав.

Сила традиций

Найти личные ориентиры, опираясь на историю и традиции, молодым людям помогает молодёжный историко-культурный форум «Истоки», проходящий по нац­иональному проекту «Молодёжь и дети». Это и образовательная площадка, и пространство для серьёзных разговоров о жизненных ценностях. За 5 лет в 46 тематических заездах форума приняли участие более 6 тысяч человек.

«Настоящее сокровище „Истоков“ – духовная программа. Это важная часть проекта, которая помогает переосмыслить личные ориентиры, укрепиться внутренне и почувствовать связь с духовной традицией. Мы развивали „монастыринг“, когда он ещё не стал мейнстримом», — отметила начальник отдела реализации деятельности центра «Истоки» Управления по реализации патриотического воспитания Роспатриотцентра Росмолодёжи Анна Маркевич.

Грант проходящего на форуме Всероссийского конкурса молодёжных проектов получил Олег Никулин. Он выступил с инициативой регионально-образовательного форума волонтёров-медиков.

«Молодёжи, которая хочет заниматься медицинским добровольчеством, часто не хватает системной подготовки, практических навыков и понимания, с чего начать. Мне хочется создать площадку, где участники смогут получить полезные знания, отработать навыки первой помощи, пообщаться с экспертами и найти единомышленников», — поделился Олег.

Путь к патриотизму начинается с малого: сначала человек учится заботится о семье, дворе, школе, а затем при поддержке старших и верных ориентирах этот круг расширяется от «моей улицы» до «моей Родины».