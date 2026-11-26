Более 1,5 тыс. новых поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов создано в регионах России с 2025 года. Медучреждения открывают по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который призван в том числе обновить первичное звено здравоохранения и улучшить его работу.

При этом не забывают и уже работающие организации. С начала 2025 года в стране отремонтировали свыше 2 тыс. зданий, в медучреждения поставили более 49,8 тыс. единиц современного оборудования и более 3,4 тыс. единиц медицинского транспорта. К жителям удаленных населенных пунктов выезжают мобильные врачебные бригады и направляют передвижные медицинские комплексы.

Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, все это делается для «обеспечения равной доступности и высокого качества медицинской помощи вне зависимости от проживания гражданина».

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Вот несколько примеров, как это реализуется в регионах страны. Например, в Архангельске по нацпроекту отремонтировали взрослую поликлинику больницы № 6. Она была открыта в 1972 году и давно требовала ремонта. Также оснастили новым оборудованием кабинеты, закупили новую мебель. В кабинете УЗИ появился новый сканер экспертного класса с встроенным подогревателем геля. К этой поликлинике прикреплено более 16 тыс. человек, только с начала 2026 года врачи провели более 40 тыс. приемов.

В Якутии в селе Табага открыли новую врачебную амбулаторию — есть кабинет врача, смотровая, прививочная и процедурная комнаты, аптечный пункт, дневной стационар и кабинет неотложной помощи. Сюда смогут приходить за помощью почти 900 жителей двух сел. За первый месяц работы обратились уже больше 300 человек, в том числе 50 детей.

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В Хабаровском крае в отделении Комсомольской межрайонной больницы провели масштабную модернизацию. Врачам передали автомобиль скорой медицинской помощи, холодильник для хранения лекарств, кислородный ингалятор, медицинские светильники, отоскоп, тонометр для измерения внутриглазного давления, два электрокардиографа, а также кольпоскоп. В самой больнице сделали ремонт, установили современные противопожарные двери, установили новое ограждение территории. В селе Оглонги открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

В отделении могу лечиться более 2,7 тыс. человек, включая 780 детей. Врачи больниц регулярно выезжают в поселки, к маломобильным гражданам — на дом.

В Кемеровской области 26 больниц получили новые медицинские автомобили. Это тоже существенно улучшит доступность помощи, а также условия работы врачей и фельдшеров.