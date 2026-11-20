АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России запускают социальную кампанию «Генетический близнец», посвященную донорству костного мозга. Ее цель — рассказать, как один осознанный шаг может подарить пациенту с онкогематологическим или генетическим заболеванием шанс на выздоровление, и мотивировать людей вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Она стартует на ТВ и в интернете со второй половины ноября 2026 года.

«Донорство костного мозга — это не абстрактная медицинская тема, а значимый вклад каждого человека в систему спасения жизней. Ежегодно несколько тысяч пациентов в России нуждаются в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, а вероятность найти совместимого неродственного донора составляет примерно один к 10 000. Поэтому расширение Федерального регистра доноров костного мозга — важный приоритет для Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленный на повышение доступности того вида помощи – отметил помощник Министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

Почему важно расширение Федерального регистра

Название кампании отражает ее ключевую идею: для пациента, которому необходима трансплантация, подходящий неродственный донор становится «генетическим близнецом» — человеком с максимально совместимым набором генов. Вероятность найти такого человека крайне мала. Расширение базы для поиска подходящего донора напрямую влияет на удачный исход и увеличивает реальные шансы на спасение жизней. Трансплантация костного мозга — одна из ключевых процедур в лечении онкогематологических заболеваний, на борьбу с которыми направлен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

«Мы решили перевести проблематику донорства костного мозга из профессиональной сферы со сложной медицинской терминологией в пространство личного выбора и человеческой связи. “Генетический близнец” — это не обязательно родственник, им может оказаться совершенно незнакомый человек, чье простое и осознанное решение вступить в регистр доноров способно подарить кому-то жизнь. Задача кампании — показать людям такую возможность и сделать этот шаг максимально понятным и эмоционально значимым», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Узнать больше о донорстве костного мозга и записаться на сдачу крови для попадания в Регистр доноров можно на сайте https://km.donorstvo.org/