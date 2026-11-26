В Москве этой зимой в преддверии Нового года и Рождества пройдут десятки благотворительных акций, которые позволят исполнить мечты детей и взрослых, нуждающихся в лечении и реабилитации, поддержать участников СВО, подарить заботу и ласку бездомным животным. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

1 декабря в столице начнутся сразу три масштабных проекта, которые продляться до весны. «Домики добра» проекта «Москва помогает» начнут собирать подарки для участников СВО, детей из новых регионов РФ и животных. Акция «Добрая елка» поможет исполнить заветные мечты детей, а фестиваль «Город неравнодушных» объединит семьи для благих дел.

В Москве откроется 32 «Домика добра». Центральные площадки будут работать с 1 декабря 2026 по 28 февраля 2027 года. На Новом Арбате и площади Революции принимать посылки будут ежедневно с 10:00 до 21:00, на Тверской площади - по будням с 13:00 по 21:00, в выходные — с 12:00 до 21:00.

В других административных округах столицы «Домики добра» откроются 11 декабря. Принести подарки можно по будням с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 по 21:00. Для бойцов СВО здесь будут принимать новую одежду, средства гигиены и подарочные наборы, для детей из новых регионов - сладости, игрушки, книги, школьные и спортивные принадлежности, для животных из приютов - корм, наполнители и средства ухода.

Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет 5 и 6 декабря во флагманском арт-павильоне проекта «Сделано в Москве» на Болотной площади. Здесь проведут ярмарку товаров ручной работы НКО, творческие мастер-классы, организуют игровые площадки и т.д. Все вырученные деньги направят на поддержку подопечных фондов.

На первом этаже флагманского арт-павильона проекта «Сделано в Москве» на Болотной площади будет стоять специальный ящик для подарков военнослужащим. Там можно оставить продукты длительного хранения, одежду, средства личной гигиены и т.д. Посетить павильон можно будет по будням, кроме понедельника, с 10:00 до 22:00, в выходные — с 09:00 до 22:00.

1 декабря в столице начнется юбилейная акция «Добрая елка». Она позволит исполнить мечты детей и подростков от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Желания ребят опубликованы на сайте акции и новогодних елках в городе. Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать мечту на сайте или снять шар с елки, заполнить заявку и согласовать с представителем НКО дату вручени подарка.

Благотворительная акция «Исполни желание» также начнется 1 декабря. Она пройдет в столице в 14-й раз. Письма детей с желаниями поступают из благотворительных фондов, образовательных учреждений, социальных центров и организаций, которые помогают проходящим лечение ребятам. Письма опубликованы на официальном сайте акции. Достаточно выбрать понравившееся сообщение, нажать кнопку «Исполнить желание», купить нужный подарок и в течение трех дней привезти его в офис Московской дирекции массовых мероприятий.

В декабре состоится акция «Коробка радости», направленная на поддержку онкопациентов, которые проведут новогодние праздники в стационарах. Подарочные наборы для них включают в себя кружки и небольшие термосы, средства гигиены и ухода, платки, шапочки и носки из натуральных тканей, книги, комплекты для творчества, чай и сладости. Больше информации об акции и адреса точек сбора подарков можно узнать на сайте проекта. 21 и 22 декабря собранные вещи отправят на сортировку и упаковку. Затем их доставят в стационары. За три года помощь в рамках акции получили более 2,4 тыс. пациентов онкологических стационаров.

В библиотеках Зеленограда до 11 декабря будут собирать помощь приюту для животных «Ника». Собранные вещи отвезут в приют 16 декабря.

С 1 по 15 декабря в Можайском районе пройдет благотворительная акция «Подари сказку старшим», в рамках которой горожане смогут передать конфеты, печенье, зефир и другие сладости для одиноких пожилых людей.

С 1 до 20 декабря Троицкий гуманитарный центр проведет благотворительную акцию «Новогодний подарок солдату». Участникам СВО можно передать теплые носки, шапки, перчатки, стельки, термобелье, средства личной гигиены и медицинские принадлежности. Собранную помощь направят в Белгородскую область, ЛНР и ДНР. Вещи можно принести по адресу: микрорайон В, дом 54.

В Обручевском районе с 15 по 25 декабря будут собирать новогодние подарки для детей бойцов СВО и для юных пациентов, проходящих длительное лечение в стационарах Москвы. Коробку для сбора подарков установят на первом этаже ТЦ по адресу: Ленинский проспект, дом 109.

В рамках традиционной акции «Тепло для героя», которая до 28 декабря пройдет в районе Бирюлево Восточное, соберут гуманитарную помощь для участников спецоперации. Принимать вещи будут в управе района по адресу: Бирюлевская улица, дом 48, корпус 2.

В этом же районе до 25 декабря пройдет акция «Вагончик добра» по сбору корма, лакомств и других вещей для бездомных животных. Пункты сбора находятся по адресам: Липецкая улица, дом 54/21, строение 2 и Загорьевская улица, дом 1, корпус 1. Помощь передадут в приют «Бирюлевский» и фонд «Котодетки».

В Тропарево-Никулине 5, 12, 19 и 26 декабря с 13:00 до 14:00 проведут акцию «Сытый хвостик». Она пройдет на катке по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 12, строение 2. Рядом с ним установят специальный бокс, куда можно положить сухой и влажный корм для собак и кошек.

Сбор кормов и аксессуаров для собак и кошек также пройдет с 1 по 10 января в районе Внуково. Специальный бокс появится в фитнес-клубе в ТЦ на улица Летчика Ульянина, дом 5.

6 февраля на катке ВДНХ состоится благотворительный день. Он пройдет в 13-й раз. Каждый посетитель сможет поддержать тех, кому нужны забота и помощь. В мероприятии примут участие известные актеры, музыканты, спортсмены, блогеры, основатели и руководители благотворительных фондов, среди которых Константин Хабенский, Ксения Алферова и другие. Средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков, пойдут на помощь подопечным благотворительного фонда Константина Хабенского, благотворительного фонда «Линия жизни», благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!».

Жители столицы могут участвовать в постоянном сборе гумпомощи для жителей новых и приграничных регионов в одном из 15 штабов «Москва помогает».

В 2026 году москвичи ко Дню народного единства собрали для жителей ДНР свыше 23,5 тонны гуманитарной помощи. В сентябре, ко Дню воссоединения новых регионов с Россией, было собрано более 10 тонн груза. В августе столько же гумпомощи передали жителям Курской области к годовщине разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск во время Курской битвы.

В волонтерских центрах «Доброе место» проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей, созданию окопных свечей, сухого душа, талисманов, тактических браслетов для участников СВО.

Пожертвования, направленные с помощью благотворительного сервиса на mos.ru, поступают напрямую в адрес выбранной организации. НКО регулярно отчитываются об использовании собранных средств.