Возможности нового сервиса «Московской электронной школы» («МЭШ») «Электронная тетрадь» обсудили в ходе круглого стола, состоявшегося в столице при участии депутатов Мосгордумы, директоров школ, экспертов, учителей и родителей учеников.

Новый сервис дает возможность не только узнать об отметках школьника, но и ознакомиться с его заданиями и письменными работами, которые выполняются от руки на бумаге, затем фотографируются и загружаются в «МЭШ».

По словам председателя комиссии Мосгордумы по образованию Александра Семенникова, «Электронная тетрадь» позволяет родителям следить за успехами детей в обучении без походов в школу.

«Новый инструмент … позволяет родителям и педагогам объединить усилия, вовремя заметить пробелы и помочь школьнику улучшить свои результаты», — сказал он.

Директор центра психометрики и измерений в образовании Института образования ВШЭ Ксения Тарасова назвала внедрение «Электронной тетради» важным шагом.

«Это очень важный шаг: от простого накопления оценок в электронном журнале мы переходим к фиксации реальных образовательных достижений и персонализации всей системы оценивания», - отметила она.

Участники круглого стола уделили особое внимание применению сервиса в школах. Педагоги рассказали о загрузке работ, времени, которое требуется на это, а также о вопросах, с которыми доводилось сталкиваться при использовании «Электронной тетради» и ее возможностях. В частности, речь идет о возможности сохранения истории письменных работ, возвращения к ранее изученным темам и отслеживания динамики результатов учащихся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прямых аналогов «МЭШ» нет ни в одной стране мира.