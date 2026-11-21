21 ноября 2026 года Московским центральным диаметрам исполнилось семь лет. За это время два первых железнодорожных маршрута превратились в сеть наземного метро, которая объединяет Москву и ближайшее Подмосковье. Сегодня МЦД включают четыре диаметра и 138 станций, а пассажиры совершают на них около 1,7 млн поездок в сутки. Система работает в связке с метрополитеном и Московским центральным кольцом: пересадки позволяют строить маршруты без необходимости ехать через центр. Стоимость разовой поездки по карте «Тройка» зависит от тарифной зоны и составляет 75 или 102 рубля.

«В 2019 году вместе с президентом России Владимиром Путиным мы дали старт важному этапу развития транспортной системы столицы — запустили Московские центральные диаметры. За это время они выросли в масштабную сеть наземного метро, которая каждый день связывает миллионы жителей Москвы и Подмосковья», — написал мэр Москвы Сергей Собянин у себя в соцсетях.

Кратко: что нужно знать о МЦД в 2026 году

Дата запуска первых диаметров: 21 ноября 2019 года.

Количество маршрутов: четыре — МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Станционная сеть: 138 станций

Пассажиропоток: около 1,7 млн поездок в сутки.

Общее число поездок: более 2 млрд с момента запуска.

Интервалы движения: в часы пик — пять-семь минут.

Стоимость проезда по «Тройке»: 75 рублей в зоне «Центральная» и 102 рубля в зоне «Пригород».

Что такое МЦД и почему проект изменил привычные поездки?

Московские центральные диаметры — это сквозные железнодорожные маршруты, которые соединяют столицу с городами Московской области и интегрированы в систему городского транспорта. В отличие от обычных пригородных электричек, поезда МЦД проходят через Москву, связывая разные направления без необходимости делать пересадку на вокзале.

Первые два диаметра — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» — открылись 21 ноября 2019 года. В 2023 году к ним присоединились МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

График движения согласован с режимом работы метро и МЦК: поезда курсируют с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал между прибытием составов составляет пять-семь минут. Благодаря такому расписанию диаметры подходят не только для поездок между городами области и столицей, но и для перемещения внутри Москвы.

С момента запуска пассажиры совершили на МЦД более 2 млрд поездок. Сейчас среднесуточный пассажиропоток составляет около 1,7 млн поездок. Система стала частью единого рельсового каркаса столичного региона.

Какие маршруты входят в сеть МЦД?

Сейчас действуют четыре диаметра. Они связывают разные направления Подмосковья с московскими районами и центральной частью города.

МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) соединяет Одинцово и Лобню. Линия протяженностью 52 км включает 26 станций и улучшает транспортную доступность для жителей 20 районов Москвы.

МЦД-2 («Курско-Рижский») проходит между Нахабино и Подольском. На маршруте длиной 80 км расположены 37 станций. Диаметр обслуживает около 30 районов столицы, а также жителей Красногорска, Нахабина, Подольска и других населенных пунктов Подмосковья.

МЦД-3 («Ленинградско-Казанский») связывает Зеленоград и Раменское. Протяженность маршрута составляет 85 км, количество станций — 39. На городском вокзале Зеленоград — Крюково также останавливаются скоростные поезда «Сапсан», следующие в Санкт-Петербург.

МЦД-4 («Калужско-Нижегородский») соединяет Апрелевку и Железнодорожный. На протяжении 86 км расположены 36 станций. Маршрут проходит через семь московских вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский.

Сколько стоит проезд на МЦД в 2026 году?

Стоимость поездки по МЦД зависит от тарифной зоны и способа оплаты. При использовании билета «Кошелек» на карте «Тройка» действуют три территории: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя».

В центральной зоне разовая поездка по тарифу «Кошелек» стоит 75 рублей. Она включает проезд на МЦД, метро и МЦК с предусмотренными правилами бесплатными пересадками.

Для пригородной зоны стоимость составляет 102 рубля. Такой тариф действует на участках за пределами центральной территории и до конечных станций диаметров.

При поездках из дальней зоны расчет сложнее. Если пассажир начинает путь за границами МЦД, стоимость складывается из 61 рубля при валидации на вход, 39 рублей за каждую тарифную зону за пределами диаметров и 80 рублей при въезде в зону МЦД «Пригород». При обратном направлении из пригородной зоны сначала списывается 102 рубля, затем добавляется по 39 рублей за каждую дальнюю тарифную зону.

Перед поездкой стоит проверить границы зон и актуальные условия на официальном транспортном портале Москвы.

Что изменилось для пассажиров после запуска диаметров?

Главное изменение — интеграция пригородных электричек в городскую транспортную систему. Железнодорожные линии модернизировали, пересадки связали с метро и МЦК, внедрили единую билетную систему и цифровую навигацию. Теперь пассажиры могут выбирать маршруты с учетом не только железнодорожных станций, но и пересадок на другие виды транспорта.

Важной частью преобразований стало обновление подвижного состава. В 2025 году завершилась масштабная программа замены поездов на МЦД. Сегодня на четырех диаметрах работают 398 современных электропоездов. Новые составы получили просторные салоны, эргономичные кресла, климатические системы и разъемы для зарядки гаджетов. Для пассажиров также оборудовали удобные пространства для размещения багажа и улучшили условия посадки и высадки.

На маршрутах организовано более 100 пересадок между диаметрами, метро, МЦК и наземным транспортом. Единая билетная система позволяет использовать разные виды городского транспорта в рамках установленных тарифных правил. Благодаря интеграции маршрутов пассажирам стало проще планировать поездки между районами Москвы и городами области.

Чем поезд «Иволга» отличается от обычной электрички?

«Иволга» — современный электропоезд городского типа, разработанный и произведенный в России. Составы используются на маршрутах МЦД и рассчитаны на интенсивное движение с частыми остановками и большим пассажиропотоком.

В салонах установлены кресла с расположением лицом друг к другу, багажные полки и крючки для верхней одежды. Дополнительные поручни с теплым покрытием делают поездку удобнее для стоящих пассажиров. Ширина дверных проемов составляет 140 см, створки открываются нажатием кнопки. У входов установлены тепловые пушки, а система вентиляции поддерживает микроклимат и обеззараживает воздух.

Для пассажиров предусмотрены крепления для велосипедов, USB-розетки у каждого сиденья, видеомониторы, Wi-Fi и электронные информационные табло. В санитарных комнатах установлены пеленальные столики.

Особое внимание уделено доступности поездок. В составах предусмотрены места и крепления для инвалидных колясок, просторные туалетные комнаты. Информационные таблички продублированы шрифтом Брайля, что помогает слабовидящим пассажирам ориентироваться в вагоне.

Что такое московские городские вокзалы и как они связаны с МЦД?

Развитие диаметров сопровождается преобразованием станций и прилегающих к ним территорий. Вместо привычных платформ постепенно формируются современные транспортные узлы — московские городские вокзалы. По данным транспортного портала, в мае 2026 года их насчитывалось более 50.

Городские вокзалы объединяют железнодорожное сообщение с метро, МЦК и наземным общественным транспортом. Благодаря пересадкам пассажиры могут быстрее менять маршруты и выбирать удобные способы передвижения. На таких объектах обновляют навигацию, создают комфортные зоны ожидания и внедряют цифровые сервисы.

Развитие вокзалов влияет и на городскую среду: благоустраиваются территории рядом со станциями, появляются новые общественные пространства и улучшается доступность районов, через которые проходят диаметры. Как поезда «Иволга» уберегут пассажиров от холода? Подробнее

Как будет развиваться система МЦД дальше?

Московские центральные диаметры стали частью программы развития Центрального транспортного узла. Ее задача — объединить железнодорожные маршруты столичного региона и повысить удобство поездок между Москвой и ближайшими областными территориями.

За семь лет проект прошел путь от двух линий до четырех диаметров, связавших разные направления агломерации. Дальнейшее развитие предполагает модернизацию инфраструктуры, обновление поездов, совершенствование пересадок и создание новых городских вокзалов.

Опыт МЦД рассматривается как основа для развития наземного метро в других регионах. Для жителей Москвы и Подмосковья диаметры уже стали привычной частью ежедневных маршрутов — наряду с метро, МЦК и наземным общественным транспортом.