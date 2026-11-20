Столица приготовилась к старту «сезона льда». Каток на Северном речном вокзале уже открылся, на очереди — катки в городских парках и исторических усадьбах. Всю зиму на них будут идти шоу и концерты.

​Под музыку Чайковского

Первый в Москве каток с искусственным покрытием открылся уже сегодня, 20 ноября, в парке Северного речного вокзала. Ледовое пространство занимает большую часть парковой зоны, а его общая площадь превысит 9 000 квадратных метров. Каток здесь работает уже пятый год.

Какток на Северном речном вокзале. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Он не зависит от погоды — кататься на нем можно и в мороз, и в оттепель. По словам тех, кто посещал этот каток в прошлые годы, он «сказочный». Люди говорят, что его преимущество в том, что нет толпы, что всегда играет классическая музыка, есть четыре теплых павильона с туалетами и раздевалками, а также столиками, где можно перекусить и попить чай. Персонал очень внимательный и заботливый.

Каток будет работать со вторника по воскресенье. Дневные сеансы — с 10:00 до 15:00, затем технологический перерыв до 17:00, а потом со вторника по четверг — вечернее катание до 22:00. С пятницы по воскресенье — до 23:00. Билеты — бесплатные, но их нужно бронировать заранее.

Место для праздника

24 ноября откроется знаменитый каток на ВДНХ — самый большой в Москве, его площадь — более 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки в этом году вновь разместят на Главной аллее выставочного комплекса, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». А 27–28 ноября именно на катке состоится открытие зимнего сезона ВДНХ с выступлениями музыкантов, балетом на льду и играми в хоккей.

Каток на ВДНХ. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В течение зимы на катке запланировано много интересных событий — от детских конкурсов до фестиваля конькобежного спорта. Здесь будут регулярно проводить утренние зарядки и мастер-классы, а в ночь с 31 декабря на 1 января горожан и туристов ждет новогодняя программа. Особенность катка на ВДНХ — есть специально огражденное пространство для катания детей. Также есть теплые раздевалки, туалеты, прокат коньков и кафе. Каток работает с 11.00 до 23.00, стоимость — от 300 до 8000 рублей.

Под «Звёздным небом»

27 ноября откроется каток на Царской набережной в парке «Коломенское», которую благоустроили летом прошлого года. Он один из самых длинных в России. Его протяженность составляет почти два километра. Ледовый путь идёт по берегу Москвы-реки от Голосового оврага до южной части набережной.

Каток в парке «Коломенское» Фото: АГН Москва/ Василий Кузьмиченок

По словам посетителей, это один из самых красивых катков столицы — он украшен подсветкой и гирляндами, которые составляют световую инсталляцию «Звездное небо». В ней почти две тысячи светильников. Она создает праздничное, новогоднее настроение. Также есть несколько фотозон, прокаты инвентаря, теплые раздевалки и туалеты.

Лед на катке искусственный — идеально ровный и мягкий. Единоразово каток способен принять примерно 2,5 тысячи человек. Он также работает со вторника по воскресенье, сеансы с 10. 30 до 22. 00. Цена билетов — от 350 до 600 рублей.

В исторических антуражах

Каток в усадьбе «Воронцово» также откроется 27 ноября. Его зальют в центральной части парка. Кататься в окружении исторических зданий 18-го века — незабываемое удовольствие. К тому же в расположенном рядом с ним флигеле регулярно проходят исторические выставки. Этот каток — с естественным покрытием, поэтому на нем нельзя кататься при температуре выше 0 градусов. Есть теплый павильон для переодевания и туалет, а также пункт проката инвентаря.

Он работает с 10. 00 до 22. 00 по будням и до 23. 00 по выходным и праздничным дням. Стоимость — от 330 до 480 рублей.

Каток в парке «Сад Эрмитаж». Фото: АГН Москва/ Сергей Киселев

«Атмосферный» каток

Также 27 ноября откроется каток в парке «Сад Эрмитаж». Ледовая площадка находится в теневой части сада. Вечером каток освещается. Для посетителей работают прокат коньков и помощников фигуриста, шкафчики для хранения вещей и кафе.

Это место посетители называют «атмосферным». Вокруг украшенные светящимися гирляндами вековые дубы, из динамиков льется музыка — не классика, а хиты советской и российской эстрады. Время работы — с 10. 00 до 23. 00, без выходных. Цена билетов — от 280 до 600 рублей.

Почти как в лесу

В тот же день начнет свою работу и каток в парке «Сокольники». Он располагается на Фестивальной площади. Площадка с искусственным льдом занимает участок в 5 300 квадратных метров. Одновременно здесь могут кататься 800 человек.

Каток в парке «Сокольники». Фото: АГН Москва/ Сергей Ведяшкин

Каток работает в любую погоду: температура ледового покрытия поддерживается специальной техникой. Есть теплые павильоны с раздевалкой и туалетом, а также кафе, фотобудки и пункт проката. Посетители отмечают плюс этого катка в том, что он находится в очень красивом природном парке, который «почти как лес». Каток работает с 22.00 до 23.00, стоимость билетов — от 250 до 1000 рублей.

В атмосфере театра

4 декабря состоится долгожданное открытие катка в парке им. Горького — одного из самых популярных в Москве. И самых больших. Его площадь — более 18 тысяч квадратных метров. Основная ледовая площадка расположена перед Аркой Главного входа, также можно кататься по залитым льдом парковым аллеям и Пушкинской набережной. Общая протяженность ледовых дорожек — 2,3 километра.

Павильоны проката — в духе театрального закулисья, большая елка в чаше Фигурного фонтана и световые проекции на Арке Главного входа создают атмосферу зимнего спектакля. А встречи с костюмированными персонажами, игры и выступления на льду позволяют каждому стать частью праздничного представления. Каток работает ежедневно с 10.00 до 23.00. Стоимость билетов — от 450 до 650 рублей.

Каток в парке Горького. Фото: АГН Москва/ Александр Авилов

Словно в кино

5 декабря откроется один из самых необычных катков мира — кинокаток в Кинопарке «Москино». Ледовую площадку разместят на «Соборной площади», где снимали исторические проекты «Государь» и «Александр I», сказку «Чудо-Юдо» и сериал «Казачок-2». Катание происходит в окружении декораций древнего российского города со златоглавыми соборами, боярскими палатами, крепостными стенами. Всё пространство празднично украшено гирляндами и огоньками.

На катке проходят мастер-классы с профессиональными инструкторами по фигурному катанию. Есть теплые раздевалки и туалеты.

Плюс этого катка еще в том, что в стоимость билета входит еще и посещение самого кинопарка. А также там можно покататься на ватрушках с горы. Время работы — с 11.30 до 21.00, стоимость 600 рублей.