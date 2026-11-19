В Центре событий РБК в Москве пройдёт заседание Почетного жюри главной просветительской награды страны — Знание.Премия, флагманского проекта Российского общества «Знание». Выдающиеся государственные и общественные деятели заслушают выступления более 100 номинантов со всей России и выберут просветителей года в 18 номинациях.

Впервые за историю премии свою просветительскую деятельность представят субъекты РФ: Камчатский и Красноярский края, Ленинградская, Самарская и Ярославская области. В дистанционном формате перед жюри выступят номинанты из Италии, США, Казахстана и Сербии.

Фото: фото предоставлены Обществом «Знание»

«Очная защита перед Почетным жюри — это не просто очередной этап на пути к победе. Это уникальная возможность для лучших просветителей из разных уголков России и мира познакомиться друг с другом, обсудить сотрудничество и, конечно, представить свои проекты выдающимся деятелям разных сфер. Традиционно я лично встречусь с ними накануне выступлений, чтобы обсудить развитие просветительской деятельности в нашей стране», — сказал генеральный директор Российского общества Максим Древаль.

К защите перед Почетным жюри номинантов готовит бизнес-тренер Нина Зверева. В течение месяца просветители обучаются самопрезентации и ораторскому искусству. В день очной защиты каждому из них дадут две минуты, чтобы рассказать жюри о своей деятельности.

Фото: фото предоставлены Обществом «Знание»

Номинантов шестого сезона премии выбрал Экспертный совет. В шорт-лист вошли 122 номинанта: 67 просветителей, 46 проектов, 4 компании и 5 субъектов РФ. Всего на соискание награды подали 14 тысяч заявок из 89 регионов России и 47 зарубежных государств.

Имена лауреатов станут известны в 2027 году на торжественной церемонии награждения, которая традиционно соберет в Москве выдающихся деятелей разных сфер.