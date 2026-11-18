Студенческие отряды столицы РФ отмечают пятнадцатилетие со дня основания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за полтора десятилетия движение сформировало устойчивые традиции, воспитало новых лидеров и стало надежным трамплином для профессионального развития молодежи.

«Во время летних каникул ребята работают на строительных объектах, в медучреждениях, детских лагерях, пассажирских поездах, сфере услуг и сельском хозяйстве не только в Москве, но и в десятках других регионов России», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, приобретенный опыт служит прочной базой для карьерного роста. Например, Юлия Баринова в 2022 году учредила и возглавила педагогическое объединение «Молодость» в Московском городском педагогическом университете (МГПУ), а в настоящее время курирует проекты по поддержке одаренной молодежи в крупной корпорации.

В свою очередь, Назар Мишин организовывал масштабные события в штабе МГПУ, принимал участие во всероссийских инициативах и был признан лучшим руководителем в своем субъекте.

Виктория Абрамкина еще в школьные годы создала успешный трудовой коллектив в Воронеже, а переехав в столицу, возглавила группу подростков при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Собянин также добавил, что участники студенческих отрядов активно вовлечены в волонтерскую и социальную деятельность, включая сбор гуманитарных грузов и оказание помощи представителям старшего поколения.