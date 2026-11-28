Живые камчатские крабы, устрицы и морские гребешки, икра всех видов подводных обитателей, чипсы из кожи лосося — эти и другие деликатесы в изобилии представлены на рыбном рынке «Москва на Волне». В воскресенье, 29 ноября, ему исполняется три года. По такому случаю посетителей ждёт множество приятных сюрпризов.

А рыбой-то и не пахнет!

Рынок «Москва на Волне» располагается на первом этаже ТРЦ «Город Косино» на Новоухтомском шоссе. Корреспонденты aif.ru полагали, что быстро найдут его по запаху. Однако, не тут-то было! Рыбой на просторах торгового комплекса и не пахло, пришлось спрашивать дорогу у сотрудников. Но, удивительно — даже когда входишь на территорию рынка, запаха всё равно не ощущается. Вот такая там чистота, всё сверкает — просто стерильные условия, будто в операционной.

Фото: АиФ/ Елена Краснова

От ассортимента разбегаются глаза. Особенно влекут к себе аквариумы с «живым товаром». Карпы с выпученными глазами подплывают к стеклу, рассматривают посетителей и шевелят губами, словно что-то им хотят сказать. Одна женщина попросила ей выловить одну рыбку — ее погрузили в пакет, положили на весы, а ушлый карп с них сбежал. Как говорят японцы, если еда пытается от вас сбежать, значит, она точно свежая.

От аквариума с камчатскими крабами глаз не оторвать. Даже особи в московских океанариумах и то меньше тех гигантов. Продавщица Маргарита выловила одного из них, чтобы мы его сфотографировали, но тот принялся махать клешнями, будто хотел вступить с нами в бой.

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Как правильно выбирать устрицы

К соседнему аквариуму подходит девушка и начинает с пристрастием выбирать устрицы. Чувствуется, что она прекрасно в них разбирается. Девушку зовут Ирина и по ее словам, самые вкусные — сорта Касабланка, они очень нежные и ароматные. Мы интересуемся, как понять, живые устрицы или мёртвые, они же лежат и не шевелятся?

«Створки должны быть закрыты! », — в один голос отвечают и продавщица, и покупательница.

«У живых устриц плотно закрыты створки раковин, — поясняет Ирина. — А у мертвых они открыты. Но тут таких не бывает. Я живу в районе Марьино, но, несмотря на расстояние, приезжаю за рыбой и морепродуктами только сюда. Здесь всё свежайшее и цены ниже, чем в гипермаркетах».

Фото: АиФ/ Елена Краснова

Какая селёдка вкуснее?

В холодильниках замороженной продукции — мидии всех возможных видов, гребешки, каракатицы. И куча всякой экзотической рыбы. На многих прилавках красуются коробочки с загадочным содержимым.

«А это наша новинка, — улыбается продавщица Наталья. — Чипсы из кожи лосося. Они очень полезные. В них Омега-3, витамины и коллаген. У нас эти чипсы с разными вкусами — с перцем, с васаби, с том-ям, со сметаной и зеленым луком».

Несмотря на изобилие, больше всего народу у отдела с русской селёдкой. Мы смотрим в бочки — а рыбка там крупная, ровненькая, аж вся лоснится. И много-много разных видов. Как же в них разобраться?

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«Олюторская тихоокеанская сельдь — самая крупная и самая жирная. Мясо у нее плотное и темное из-за большого количества йода, — объясняет продавщица Елена. — Атлантическая сельдь менее жирная, но у нее очень нежное мясо. Оно буквально во рту тает».

Также в этом отделе обнаруживается малосоленая форель, салака, килька и хамса. По словам Елены, рыба у нее эксклюзивная, похожей на вкус в других местах не найдёшь.

Фото: АиФ/ Елена Краснова

Что за рыба барабунди?

Кстати, «Москва на волне» предлагает очень много действительно эксклюзивного. Например, только здесь продается колкан — эту рыбу ещё называют «бриллиантом Черного моря. Или обитатель южно-азиатских морей — рыба барабунди с нежнейшим сладковатым мясом.

«Вся рыба и морепродукты проверяются в нашей лаборатории, — говорит руководитель пресс-службы проекта „Москва на Волне“ Анастасия Костянникова. — Например, из замороженной рыбы мы берем пробы и размораживаем, чтобы посмотреть, сколько воды из нее выйдет и не потеряется ли текстура мяса. Более того, мы проверяем не только саму продукцию, но и транспорт, в котором она к нам приехала».

Фото: АиФ/ Елена Краснова

Приготовят вкусно и бесплатно

Самое же интересное — на рынках «Москва на Волне» всю купленную продукцию не только почистят и выпотрошат бесплатно, но бесплатно же и приготовят. Например, женщина, от которой чуть не убежал карп, не стала его забирать, а оставила.

«Запеките мне его пожалуйста с лимоном и розмарином, — попросила покупательница. — Чтобы к 14. 00 был готов, я подойду и заберу».

Это действительно уникальное предложение. При нас покупатели несли на «кухню», где готовят, сырые креветки, кальмары, мидии, форель и каких-то других экзотических рыб. А потом забирали готовое — всё это так аппетитно выглядело, что слюнки текли. Многие присаживались с готовыми блюдами прямо тут же, за столики. Покупали бутылку вина в расположенной прямо в торговом зале винотеке российских вин и наслаждались.

Фото: АиФ/ Лизавета Андреева

Торопитесь! Скидки на всю продукцию —один день!

Рынок «Москва на Волне» — это не только торговля, здесь предусмотрена и познавательно-развлекательная программа. Например, бесплатные дегустации. По словам Анастасии, на днях тут готовили целый казан паэльи — хватило всем. Также по выходным проходят мастер-классы. Например, мы посетили мастер-класс по разделке форели. А потом повара учили собравшихся, как из разделанной на филе тушки приготовить эту аппетитную рыбу под сливочно-чесночным соусом.

В день рождения проекта «Москва — на волне», 29 ноября, покупателей ждет главный сюрприз — скидка 20 процентов на любую позицию огромного ассортимента. Рынков проекта в Москве два: на Новоухтомском шоссе, и в Митино, на Дубравной улице.