В Москве завершился V юбилейный турнир «Звезды профессии», впервые вышедший на всероссийский уровень. За звание лучших бухгалтеров боролись 183 команды из 60 регионов страны. В напряженном финале главный кубок завоевала команда из Ямало-Ненецкого автономного округа, оставив столичным специалистам бронзу.

От столичного опыта к масштабам страны

Профессиональные состязания среди сотрудников централизованных бухгалтерий бюджетного сектора приурочили ко Дню бухгалтера, который отмечается в России 21 ноября. Проект вырос из масштабной реформы по централизации бюджетного учета, запущенной в столице еще в 2018 году. Сам турнир бухгалтерского мастерства впервые провели в 2022 году как локальную площадку для обмена опытом, однако неординарный формат оказался настолько востребованным, что быстро перерос границы города.

Географию соревнований в 2026 году расширили на всю страну при участии Министерства финансов РФ. По словам заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы Александра Белякова, решение вывести проект на федеральный уровень было принято с одобрения мэра столицы Сергея Собянина. В итоге «Звезды профессии» объединили 183 команды из 60 регионов, представляющих все федеральные округа страны, а очный этап собрал в Москве более 500 участников.

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Разрушая стереотипы о скучной работе

Организаторам – столичным Департаменту финансов, Департаменту информационных технологий и Управлению кадровых сервисов Правительства Москвы – удалось провести мероприятие на блестящем уровне. Динамичный сценарий, мультимедийные форматы и продуманная драматургия превратили строгую профессиональную проверку в зрелищное интеллектуальное шоу, где азарт и командный дух чувствовались буквально на каждом этапе.

Путь к главному призу потребовал от специалистов не только безупречного знания законодательства, но и скорости реакции. Сначала участники прошли два заочных отборочных тура на общую эрудицию и решение прикладных задач. Затем 40 лучших сборных встретились в московском полуфинале, а в решающий раунд пробились только 20 команд.

Все испытания строились на реальных рабочих ситуациях из практики централизованных бухгалтерий – от нюансов учетной политики и работы с активами до формирования годовой отчетности. Оценивало претендентов авторитетное жюри из числа ведущих экспертов отрасли, а также представителей столичных и федеральных органов власти.

Как подчеркнула министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова, за годы существования турнир стал одной из ведущих экспертных площадок, где рождаются передовые практики и зажигаются новые звезды. По ее мнению, даже в эпоху стремительного развития информационных технологий и возможностей искусственного интеллекта роль живых профессионалов будет только возрастать, а состязания наподобие «Звезд профессии» помогают специалистам почувствовать себя частью единого сообщества, которое формирует стандарты бюджетного учета нового поколения.

С тем, что современный бухучет далек от шаблонных представлений, согласился и заместитель министра финансов РФ Николай Бегчин. Он напомнил, что именно от скрупулезности и опыта бухгалтеров напрямую зависят прозрачность государственных финансов и качество управленческих решений в госсекторе. «Есть же стереотип, что бухгалтерия – это что-то скучное, монотонное и однообразное. Я думаю, что после этого турнира миф будет развеян», – резюмировал замминистра.

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Гости обошли хозяев

Финальная битва получилась по-настоящему непредсказуемой: гостеприимные хозяева площадки уступили верхние строчки пьедестала коллегам из регионов. Обладателем первого в истории всероссийского кубка «Звезд профессии» стала команда «Полярная звезда» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Серебро увезли домой «Поморские считалочки» из Архангельской области.

Москвичи же продемонстрировали высокую плотность результатов, заняв сразу три места в первой пятерке. Бронзовые награды завоевала столичная команда «Здоровье в активе», четвертой стала сборная «Баланс добрых дел», а замкнули топ-5 «Зачётные леди». Помимо главных трофеев, участников отметили в специальных номинациях – «Мастерство команды» за лучшую видеовизитку, «Финансовая грамотность» и «Кубок конструкторов» за передовые IT-решения в сфере бухучета.