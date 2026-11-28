Что объединяет сквер около Центрального московского ипподрома, зоны отдыха на Гольяновском и Черневском прудах, пешеходный мост на Болотной набережной, территорию около театра Et Cetera и улицу Малевича в инновационном центре «Сколково»? Эти столичные пространства стали зеленее – там высадили новые деревья. И это лишь малая часть программы озеленения города.

«В этом году высадим в Москве больше 11 тыс. крупномерных деревьев. Зеленые насаждения украсят благоустроенные в 2026-м улицы, общественные пространства, парки и другие городские территории — в целом около 170 объектов», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

Примечательно, что столица делает ставку не на саженцы, которые десятилетиями будут набирать силу, а на уже взрослые деревья, которые дают тень и формируют облик улиц сразу.

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Что уже сделано

По планам, новые деревья в этом году украсят благоустроенные магистрали, улицы, общественные пространства, парки, территории около школ и объектов транспорта, которые благоустроили в 2026-ом. Более шести тысяч растений уже высажены. Новые взрослые деревья появились в сквере около Центрального московского ипподрома и в прилегающих к нему улицах Беговая и Скаковая, на территории Президентской академии на улице Садовники. Озеленены зоны отдыха у воды нового формата на Гольяновском и Черневском прудах, в парках Горького и имени Ю. М. Лужкова, а также около вновь созданного пешеходного моста, который соединил участки Болотной набережной.Крупномеры появились в районе комплекса «сухие ноги» около станции метро «Славянский бульвар», в зеленой зоне пешеходного маршрута вдоль воды на улице Нижние Мневники и на Сретенке возле памятника Ю. М. Лужкову.

Магистрали, вокзалы, станции метро и школы

«В ближайшее время рабочие высадят больше 800 деревьев на шоссе Энтузиастов, - сообщил Сергей Собянин. — Это часть программы озеленения вылетных магистралей и видовых зон, которая стартовала в 2021 году. В 2025-м деревья украсили благоустроенные вылетные магистрали — Профсоюзную улицу, Щёлковское и Волгоградское шоссе».

Благоустроенные территории около городских вокзалов, станций метро, МЦД, и транспортно-пересадочных узлов тоже преобразятся. Среди адресов — станции Троицкой линии «Тютчевская», «Университет дружбы народов», «Вавиловская» и «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии, пространствап около МЦД Гражданская, пересадочных узлов «Речной вокзал» и «Южная», бульвар Академика Ландау около метро «Физтех».

Высаженные близ учебных заведений деревья – это и живой барьер, и благоприятный микроклимат на территории. Территории 99 зданий, которыереконструированы в рамках первого этапа программы «Моя школа», украсят более 3400 крупномеров. И конечно же, большие деревья пополнят парки и знаковые пространства города: КВЦ «ЭКСПО» на ВДНХ, Олимпийский комплекс «Лужники», центральную аллею парка Горького.

Не каменные джунгли, а зелёный «каркас»

По мнению эколога Александра Закондырина, в Москве программа озеленения – одна из лучших в мире, а само озеленение городских территорий имеет важнейшее значение.

«Это, во-первых, эстетическая ценность. Озеленение, особенно если сделано с учетом ландшафтного дизайна, выглядит очень красиво.Можно просто гулять и наслаждаться видами. – отметил эксперт для aif.ru. - Во-вторых, оно имеет экономическую ценность. В зеленых районах приятнее жить, там выше цены на недвижимость, выше ставки аренды. Наконец, это «зеленый каркас» города. В Москве он состоит из нескольких частей: это и особо охраняемые природные территории, и экологические коридоры (озеленённые улицы и бульвары), и локальные элементы, то есть озеленения конкретного двора, школы, больницы или сквера. Всё это составляет экологическую систему города. Вспомните и о том, что в Москве живут не только люди, но и звери, птицы, насекомые. А они не могут существовать без деревьев, без травы. Представить себе город в виде каменных джунглей, без зелени, без птиц и бабочек, конечно, можно, вот только жить в нём будет не только некомфортно, но и просто опасно для здоровья».

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Не в земле, так в кадке

Если строго высадить большое дерево в грунт, в столице предусмотрен альтернативный вариант: крупномер погружается в землю в кадке. Возле станций метро «Академическая», «Профсоюзная», «Новые Черемушки» и «Калужская» благополучно разместили 26 кадок с декоративной яблоней, боярышником, горной сосной, можжевельником,барбарисом и туей.

Как выбирают деревья для мегаполиса

Между прочим, подбор деревьев для города отнюдь не вкусовое решение, а четкий расчет. Проектировщики и концептуалисты подбирают породы под конкретную улицу, набережную или общественное пространство, учитывая общий облик территории, ее историю и даже топонимику. Второе обязательное условие — способность адаптироваться в условиях мегаполиса, ветро- и морозоустойчивость, а также декоративность в течение всего сезона вегетации. Именно поэтому вдоль вылетных магистралей и улиц с интенсивным движением мы видим зеленый барьер из лип, кленов, вязов и декоративных яблонь. А скверах и парках наслаждаемся дубами, хвойными породами, каштанами, ивами и ясенями.

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Питомник, яма, дренаж

Крупномер — это не просто большое дерево, а растение, прошедшее подготовку. Зеленые насаждения для Москвы выращиваются в специализированных питомниках, где их специально готовят к пересадке: такая технология формирует и укрепляет корневую систему, что позволяет растению быстрее и легче адаптироваться к новым условиям. При посадке деревья и кустарники помещают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Ухаживают за зелеными питомцами круглый год, правильный уход облегчает им стресс от пересадки, а затем способствует росту уже на улицах мегаполиса, где крупные деревья очищают воздух, защищают жилую зону от шума и пыли, помогают снизить температуру на городских улицах.

«Москва — один из самых зелёных мегаполисов мира, и мы бережно относимся к экологии. С 2011 по 2025 год в рамках разных программ высажено больше 15 млн зелёных насаждений», - отметил Сергей Собянин.