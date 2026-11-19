В следующем году на ВДНХ будет представлен масштабный выставочный проект, организаторами которого являются Москва и Государственный Эрмитаж, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Историческая карета Екатерины II и современная копия Большой Императорской короны — на ВДНХ откроется выставка "Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора". … Она пройдет с апреля по октябрь 2027 года в павильоне №1 "Центральный"», - написал градоначальник.

По его словам, посетители выставки, рассказывающей о парадных и дорожных выездах императорского двора и об истории российского коневодства, увидят более семи сотен экспонатов. Речь идет о картинах, скульптурах, предметах декоративно-прикладного и ювелирного искусства.

«Часть экспозиции составят предметы, которые монархи брали с собой в путешествия для удобства и развлечения. Например, дорожная мебель, каретные часы и шахматы», - отметил Собянин.

Он упомянул о ранее состоявшихся в павильоне «Центральном» выставках шедевров Третьяковки и Государственного Русского музея. По словам мэра, в настоящее время посетители ВДНХ могут побывать на проходящей в павильоне выставке «Искусство сцены. Академическая живопись».

Ранее Собянин сообщил о планах завершить в этом году основные работы по созданию «ВДНХ Экспо».