В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы приступили к строительству школы на 825 мест. Учебное заведение возводят на Бартеневской улице в составе жилого комплекса. О начале работ сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Школа получит название «Ботаника». При оформлении фасада архитекторы использовали оранжевые оттенки, отсылающие к осенним краскам. Как пояснил Собянин, рядом с будущим зданием расположены парки «Аллея Славы» и «Южное Бутово».

Проект реализуют в рамках масштабного инвестиционного проекта. После завершения строительства, запланированного на 2029 год, здание передадут городу.

В школе предусмотрены два блока: в правом разместят начальные классы, в левом — кабинеты для средней и старшей ступеней обучения. Помимо основных учебных помещений, для младших школьников оборудуют кабинет иностранного языка и лабораторно-исследовательский комплекс. Ученики средних и старших классов смогут заниматься в мастерских, предназначенных для творческих работ, а также обработки металла и дерева.

Спортивная инфраструктура будет включать два универсальных зала. На прилегающей территории обустроят площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, дорожку для спортивной ходьбы, прыжковую зону с песком, площадку для воркаута и тренажеры. По словам Собянина, спортивными площадками смогут пользоваться все жители жилого комплекса.