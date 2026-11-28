Власти Москвы продолжают масштабную программу озеленения. Как сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» Мэр Москвы Сергей Собянин, до конца 2026 года в городе высадят свыше 11 тысяч крупномеров. Зеленые насаждения появятся примерно на 170 благоустроенных объектах — улицах, в парках и общественных пространствах.

Больше половины деревьев уже доставлены на места. Молодые растения можно увидеть у Центрального московского ипподрома и рядом с корпусом Президентской академии на улице Садовники. Озеленили и зоны отдыха у Гольяновского и Черневского прудов, а также территорию возле театра Et Cetera на Мясницкой улице и в инновационном центре «Сколково».

Программа охватывает не только центральные районы. В 2025 году деревья высадили вдоль ключевых вылетных магистралей — Профсоюзной улицы, Щелковского и Волгоградского шоссе. Совсем скоро более 800 саженцев украсят шоссе Энтузиастов. Эта работа — часть системного проекта по озеленению видовых зон и магистралей, стартовавшего в 2021 году.

В планах на текущий год — озеленение территорий возле транспортных объектов, реконструированных школ и строящегося конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо». Новые деревья появятся в Екатерининском парке и парке «Красная Пресня», на центральной аллее Парка Горького и в «Лужниках».

Сергей Собянин подробно объяснил технологию высадки. Так, зеленые насаждения для Москвы выращиваются в питомниках. Там формируют и укрепляют корневую систему, чтобы растения лучше адаптировались к условиям мегаполиса. Потом деревья высаживают в заранее подготовленные места с плодородным грунтом и дренажным слоем. Делать это лучше осенью и в начале зимы. В этот период у растений наступает состояние покоя, они легче переносят транспортировку и пересадку, хорошо приживаются.

Москва считается одним из самых зеленых мегаполисов планеты. С 2011 по 2025 год в рамках различных городских программ здесь появилось более 15 миллионов единиц зеленых насаждений. Столица продолжает бережно относиться к экологии, делая среду для горожан комфортнее с каждым годом. Узнать больше о том, как меняется Москва, какие инициативы реализуются сегодня и что ждет город в будущем, можно в специальном проекте на портале mos.ru, посвященном развитию ключевых сфер столицы — от транспорта и здравоохранения до образования и строительства.