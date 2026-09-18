Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную Думу

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную Думу. Об этом градоначальник сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Проголосовал за будущее России», - написал он.

По словам Собянина, он воспользовался возможностью проголосовать онлайн на платформе mos.ru.

Мэр привел предварительные данные, согласно которым в течение семи часов на выборах в нижнюю палату российского парламента проголосовали уже свыше 1,8 млн столичных избирателей. Собянин отметил, что большинство из них выбрали онлайн-голосование.

Градоначальник поблагодарил москвичей за активную гражданскую позиции.

Мэр напомнил, что избирательные участки столицы будут работать в дни выборов с 8.00 до 20.00. Желающие воспользоваться возможностью онлайн-голосования смогут сделать это до 19.59 20 сентября.

Ранее в столичном Общественном штабе заявили, что выборы в Москве проходят без нарушений.