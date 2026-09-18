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Наталья Карпович: ДЭГ позволяет проголосовать независимо от местонахождения

Сюжет Выборы-2026
mos.ru
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стало доступным и эффективным способом участия в выборах для жителей Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила лауреат государственной премии, член Совета при президенте РФ по русскому языку и литературе, руководитель «Объединения многодетных семей Москвы» Наталья Карпович.

По ее словам, востребованность ДЭГ среди москвичей подтверждает эффективность такого формата. Она отметила, что дистанционное голосование соответствует современному ритму жизни и позволяет реализовать избирательное право без необходимости прерывать работу, семейные дела или поездки.

Карпович также назвала возможность голосовать независимо от места нахождения одним из главных преимуществ ДЭГ для жителей мегаполиса. Многие москвичи, по ее словам, живут далеко от места регистрации, находятся в командировках или уезжают в отпуск. Дистанционный формат позволяет им не посещать избирательный участок, экономит время и не требует дополнительных финансовых или физических затрат.

Отдельно Карпович отметила возможности ДЭГ для москвичей старшего возраста. По ее словам, представители старшего поколения активно осваивают цифровые сервисы и используют их в повседневной жизни. Программы активного долголетия в столице помогают им знакомиться с новыми технологиями и продолжать полноценно участвовать в жизни города.

По мнению Карпович, дистанционное голосование особенно важно для людей, которым по состоянию здоровья сложно выходить из дома. Электронная система позволяет им самостоятельно сделать свой выбор, а при освоении сервиса получить необходимую помощь. При этом избиратель сохраняет возможность самостоятельно выбрать удобный формат — проголосовать дистанционно или прийти на участок.

Выборы депутатов Государственной думы РФ и муниципальных депутатов района Щукино в Москве проходят с 18 по 20 сентября. Онлайн-голосование на портале mos.ru доступно до 19:59 20 сентября. Избирательные участки в Москве работают все три дня с 8:00 до 20:00.

В специальном разделе на mos.ru размещена информация о выборах в Государственную думу — 2026 в Москве, включая сведения о способах голосования и защите голосов.
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Москваэлектронное голосованиеДЭГМоскваНаталья КарповичвыборыГосдума РФ
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